Νέα εξέλιξη για τη Βιολάντα: Πάνω από 25 εργαζόμενοι κατέθεσαν για επίμονη οσμή πριν την έκρηξη

Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι της Βιολάντα επιβεβαιώνουν στις καταθέσεις τους ότι στο εργοστάσιο υπήρχε έντονη οσμή, τουλάχιστον από τον περασμένο Οκτώβριο.

Οι μαρτυρίες τους ενισχύουν τις καταγγελίες συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η μυρωδιά ήταν αισθητή για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από τη φονική έκρηξη.

Παράλληλα, δείγματα από τους κακοσυντηρημένους και οξειδωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο έχουν ήδη σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση.

Τι κατέθεσαν οι εργαζόμενοι

Ένας εργαζόμενος στη γραμμή παραγωγής ανέφερε ότι είχε αντιληφθεί μια οσμή στον χώρο της τουαλέτας τους τελευταίους δύο μήνες. Όπως είπε, οι υπεύθυνοι βαρδιών γνώριζαν το ζήτημα και είχαν ενημερώσει ότι θα το μεταφέρουν αρμοδίως.

Άλλες μαρτυρίες επιβεβαιώνουν ότι κάποιοι εργαζόμενοι είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους τους, χωρίς όμως να γίνει έλεγχος για πιθανή διαρροή προπανίου.

Μια εργαζόμενη περιέγραψε τη μυρωδιά ως «σαν υγρασία, όχι σαν αποχέτευση», σημειώνοντας ότι συνάδελφοί της είχαν ήδη ενημερώσει τους υπεύθυνους.

Άλλοι εργαζόμενοι κατέθεσαν ότι η οσμή ήταν αισθητή από τον Οκτώβριο, ενώ κάποιοι την αντιλήφθηκαν μόλις λίγες ημέρες πριν από την έκρηξη.

Μια ακόμη εργαζόμενη ανέφερε ότι δεν είχε εντοπίσει κάτι στον χώρο παραγωγής, αλλά στην τουαλέτα υπήρχε μυρωδιά «σαν γκάζι», άλλοτε πιο έντονη και άλλοτε πιο αδύναμη.

Άλλος εργαζόμενος σημείωσε ότι «μύριζε, το συζητήσαμε μεταξύ μας, κάποιοι το είπαν και σε ανωτέρους μας», προσθέτοντας ότι τις τελευταίες ημέρες η οσμή ήταν ιδιαίτερα έντονη.

Το εργοστάσιο παραμένει σφραγισμένο λόγω κινδύνου νέας ανάφλεξης

Δύο εβδομάδες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, το εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα παραμένει σφραγισμένο, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος νέας ανάφλεξης. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται ακόμη σε κατάσταση σοκ.

Εργαζόμενη της πρωινής βάρδιας δήλωσε ότι θα πήγαινε κανονικά για δουλειά το πρωί της Δευτέρας και δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει τι συνέβη.

Με βάση τις μαρτυρίες και τα ευρήματα, τα στελέχη της ΔΑΕΕ φαίνεται να έχουν καταλήξει τόσο στη διαδρομή που ακολούθησε το προπάνιο μέσα από τους υπογειοποιημένους σωλήνες, όσο και στα αίτια της έκρηξης που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες.

Οι εργασίες στο εργοστάσιο έχουν διακοπεί. Τμήμα του διαβρωμένου σωλήνα μεταφέρεται στην Αθήνα για εξέταση από τα εργαστήρια του ΕΜΠ, ενώ δείγματα χώματος θα αναλυθούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Υπενθυμίζεται ότι στο υπόγειο του εργοστασίου –το οποίο είναι παράνομο– δεν υπήρχε ανιχνευτής αερίου. Επιπλέον, τα σχέδια που είχαν υποβληθεί στην Περιφέρεια και την Πυροσβεστική τον Σεπτέμβριο του 2025 φέρεται να περιείχαν τοπογραφικά διαγράμματα του 2011.