Νέα Φιλαδέλφεια: Αναστάτωση με άγνωστο που απαγάγει γάτες - Καταγγελίες κατοίκων

Σοβαρή καταγγελία ερευνούν το τελευταίο διάστημα οι αστυνομικοί του Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας, για έναν άγνωστο άνδρα που κυνηγάει και «εξαφανίζει» αδέσποτες γάτες στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου.

Στα πλάνα που δημοσίευσε η ΕΡΤ καταγράφονται οι κινήσεις του δράστη, σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, απο κάμερα ασφαλείας στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη.

Στις 17 Νοεμβρίου, ο εν λόγω για πέντε ώρες κατασκόπευε ένα ξύλινο σπιτάκι που έχουν τοποθετήσει οι κάτοικοι της περιοχής για τα αδέσποτα, και μέσα στο οποίο είχε βρει καταφύγιο μια γάτα.

Καταγγελίες για τον άγνωστο που απαγάγει γάτες

Στις 2 παρά 15, τελικά ο κουκουλοφόρος προσεγγίζει το σημείο κρατώνας από το σβέρκο μια λευκή γάτα και στο αριστερό του χέρι, ένα κλουβί μεταφοράς κατοικίδιων. Ρίχνει με φόρα στο έδαφος το τρομαγμένο γατάκι, το εγκαταλείπει και τρέπεται σε φυγή.

Όπως λέει στην ERT η γυναίκα που έκανε την καταγγελία στις αρχές,το τετράποδο ήταν εμφανώς κακοποιημένο.

«Κατόπιν ελέγχου του καταγραφικού διαπιστώσαμε πως αυτός ο άνδρας εγκατέλειψε το ζωάκι χρώματος λευκό-γκρί, με εμφανές στρες καθώς φωνάζει σπαρακτικά στα χέρια του.

Δέκα ημέρες αργότερα στις 28/11, ο άνδρας επέστεψε στο συγκεκριμένο σημείο και μάλιστα υπό κατά καταρρακτώδη βροχή, αυτή τη φορά αποφασισμένος να αρπάξει την γάτα που έχει βρει καταφύγιο στο συγκεκριμένο σημείο.

Έχοντας μια τσάντα πλάτης, προσπαθεί με γρήγορες κινήσεις να εγκλωβίσει το ζώο, όμως εκείνο τρομάζει, τινάζεται στον αέρα και διαφεύγει.

«Έχουν εξαφανιστεί απο τα γύρω στενά ακόμη τέσσερις γάτες και γατάκια. Σίγουρα μας έχει αναστατώσει πολύ που κυκλοφορεί αυτός ο άνθρωπος στη γειτονιά μας και βλάπτει αθώα πλάσματα. Το γεγονός ότι επιτέθηκε έξω από φροντιστήριο και μάλιστα ενας χώρος με κάμερα, δείχνει πως πρόκειται για άνθρωπο που δε διστάζει σε τίποτα. Είναι ικανός να κάνει κακό ακόμη και σε άνθρωπο».

Οι αρχές κάνουν έκκληση στους πολίτες της περιοχής να επικοινωνήσουν άμεσα με το τοπικό αστυνομικό τμήμα σε περίπτωση που διαπιστώσουν την οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση, προκειμένου να ερευνήσουν αν έχουν να κάνουν με κάποιον βασανιστή ζώων, πριν να είναι αργά.