Συγκλονίζει την τοπική κοινωνία στον Βόλο η νέα γυναικοκτονία, καθώς ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του και να τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι διαπληκτιζόταν και ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στη γυναίκα με αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια να εξαφανίστηκε, με τους αστυνομικούς να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Το ζευγάρι έχει τέσσερα παιδιά.

Σύμφωνα με επιπλέον πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, γύρω στις 11 το πρωί 36χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε μέσα στο ίδιο της το σπίτι από τον σύζυγό της, αλβανικής καταγωγής. Η γυναικοκτονία σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην οδό Κωνσταντά στον Βόλο, ενώ ο άνδρας εγκατέλειψε την κατοικία και διέφυγε τρέχοντας προς την οδό Γλάδστωνος.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επιχείρηση, ενώ στο σημείο βρίσκονται ιατροδικαστής και ασθενοφόρο.

Η νεά γυναικοκτονία έρχεται λίγα μόλις 24ωρα μετά τη γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι, προκαλώντας αποτροπιασμό και προβληματισμό στην κοινή γνώμη, για τα συνεχή περιστατικά δολοφονιών γυναικών από συντρόφους και συζύγους.