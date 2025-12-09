Νέα κλιμάκωση από τους αγρότες με αποκλεισμούς λιμανιών: Χάρτης με τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Δεκάδες αγροτικά μπλόκα έχουν στηθεί σε ολόκληρο τον ηπειρωτικό κορμό της Ελλάδας, καθώς και σε Κρήτη, Λέσβο και Λήμνο, με τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα να σχεδιάζουν περαιτέρω μορφές κινητοποιήσεων.

Ακόμα, χάρτης δείχνει πού υπάρχουν μπλόκα ανά την Ελλάδα.

Ο χάρτης των μπλόκων στην Ελλάδα στις 14:00 της Τρίτης | jodi.graphics

Διαβάστε ακόμα: Δημοσκόπηση: Σχεδόν 8 στους 10 υπέρ των αγροτών - Οι απαντήσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τσίπρα και Καρυστιανού

Ενισχύονται τα μεγάλα μπλόκα στη Θεσσαλία - Αποκλείουν το λιμάνι του Βόλου οι αγρότες

Στην «καρδιά» των κινητοποιήσεων, τη Θεσσαλία, οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας, παραμένονυν σε ετοιμότητα, με την εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης να ειναι κλειστή και στα δύο ρεύματα.

Το απόγευμα της Δευτέρας προχώρησαν σε αποκλεισμό των παραδρόμων, εκτός της Εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, ανεβάζοντας τον βαθμό έντασης των κινητοποιήσεών τους.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι το σύνολο των Θεσσαλών αγροτών προσανατολίζεται την Τετάρτη (10/12) το πρωί να ενώσει τις δυνάμεις του με τους αλιείς της Μαγνησίας, προχωρώντας σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις στο μπλόκο, όπου συζητούνται οι εξελίξεις, αξιολογούνται οι μέχρι τώρα κινητοποιήσεις και λαμβάνονται οι αποφάσεις για τα επόμενα βήματα, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την περαιτέρω κλιμάκωση των δράσεων.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, οι αγρότες θέτουν σειρά αιτημάτων που αφορούν άμεσα το εισόδημα και το κόστος παραγωγής τους, ζητώντας την άμεση καταβολή όλων των ενισχύσεων και αποζημιώσεων, κατώτατες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση του κόστους με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, καθώς και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους.

Την ίδια ώρα, στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες και στη δυτική Θεσσαλία, τα οποία έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Οι αγρότες της Καρδίτσας πάνω στον Ε65 και οι αγρότες των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, συνεχίζουν να ενισχύονται από συναδέλφους τους, αλλά και κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους των δύο περιοχών.

Οι αγρότες και των δύο μπλόκων μέσα από καθημερινές συνελεύσεις προχωρούν σε συντονισμό του αγώνα τους, αποφασίζοντας κι άλλες μορφές δράσεων αλλά και συμπόρευση με τα εργατικά σωματεία και τους μαζικούς φορείς της περιοχής.

Η Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου Ε65 στην Καρδίτσα, με ανακοίνωση, καλεί σε συγκέντρωση αλληλεγγύης την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις 6 μ.μ. στον χώρο του μπλόκου, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «έχουμε κοινά προβλήματα, κοινός πρέπει να είναι ο αγώνας».

Πολύωροι αποκλεισμοί και στα τελωνεία στη βόρεια Ελλάδα

Ακόμα, σε πολύωρους αποκλεισμούς προχωρούν και σήμερα οι παραγωγοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων.

Συγκεκριμένα, σε τετράωρο αποκλεισμό (μέχρι και τις 16:00) του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στο σημείο. Όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «η απόφαση της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο μπλόκο αφορά σε κλείσιμο το τελωνείου και πάλι από τις 18.00 και για ένα τετράωρο τουλάχιστον».

Υπάρχουν σκέψεις για περαιτέρω κλιμάκωση της κινητοποίησης και, όπως τονίστηκε, το τι μέλλει γενέσθαι θα αποφασιστεί σε νέα γενική συνέλευση εντός της ημέρας.

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, που στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου, συμμετέχουν παραγωγοί από τον δήμο Παιονίας και συνάδελφοί τους από τα Γιαννιτσά Πέλλας και τον νομό Κιλκίς, ενώ καθημερινά δίνουν το «παρών» εκπρόσωποι από άλλα εργατικά σωματεία.

Σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20:00) του τελωνείου Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχώρησαν -μόνο για φορτηγά- οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, το οποίο ενισχύεται συνεχώς. Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (μέχρι τις 20:00) προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας-σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στο τελωνείο του Προμαχώνα-, που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.

Όπως επισημαίνουν, για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίες οδούς.

Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή του ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Κάτω Νευροκοπίου απηύθυνε κάλεσμα σε όλη την κοινωνία να στηρίξει τον αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων, σήμερα στις 12:00, στο Τελωνείο Εξοχής. Το κάλεσμα αφορά σε φορείς, επαγγελματίες και πολίτες.

Σε αποκλεισμό τεσσάρων ωρών από τις 10 το πρωί, προχώρησαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Όπως τόνισε ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «σε νέα γενική συνέλευση των συμμετεχόντων στο μπλόκο εντός της ημέρας, θα αποφασιστεί περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους στο σημείο».

Προς αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και του αεροδρομίου «Μακεδονία»

Ακόμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον κόμβο των Πράσινων Φαναριών, όπου το μπλόκο διαρκεί ήδη για τέταρτη ημέρα, συνεχίζεται η έντονη κινητοποίηση των αγροτών της Βόρειας Ελλάδας.

Από το σημείο, οι αγρότες αποφάσισαν χθες στη μεγάλη συνέλευση του Τριλόφου να προχωρήσουν σε αποκλεισμούς λιμανιών και αεροδρομίων, στο πλαίσιο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Στη συνέλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι τουλάχιστον 20 μπλόκ της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι αποφάσισαν μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και του αεροδρομίου Μακεδονία. Οι αγρότες δεν ανακοίνωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες, διατηρώντας το στοιχείο του αιφνιδιασμού για μελλοντικές κινήσεις τους.

Χαλκιδική: Πρώτο μπλόκο μελισσοκόμων και αγροτών στη Νικητή

Ακόμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στα φανάρια της Νικήτης στη Σιθωνία, στήθηκε σήμερα το πρώτο μπλόκο μέσα στον νομό Χαλκιδικής, η δημιουργία του οποίου αποτέλεσε πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής.

Στο σημείο βρίσκονται μελισσοκόμοι απο όλο τον νομό Χαλκιδικής με τα οχήματά τους και αγρότες με τα τρακτερ τους από περιοχές όπως την Ορμύλια, τη Νικήτη, τη Σάρτη, το Μεταγγίτσι και την Συκιά. Κατά τη διάρκεια νέας συνέλευσης τους που θα πραγματοποιηθεί επιτόπου, οι συμμετέχοντες θα αποφασίσουν από κοινού τον τρόπο και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.

Νέο αγροτικό μπλόκο στην είσοδο της Αριδαίας

Ακόμα, νέο αγροτικό μπλόκο στήθηκε σήμερα στην είσοδο της Αριδαίας, στο δρόμο προς Έδεσσα, από αγρότες του δήμου Αλμωπίας, οι οποίοι έκαναν αισθητή την παρουσία τους με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα.

«Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους συναδέλφους μας που βρίσκονται στους δρόμους», τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής, προσθέτοντας ότι οι αγρότες διεκδικούν την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων του κλάδου, ενώ προτάσσουν ένα ιδιαίτερα καίριο για την περιοχή τους, εκείνο της αποζημίωσής τους από τον ΕΛΓΑ για τις καταστροφές που υπέστησαν τα κεράσια τους από τον παγετό της 'Ανοιξης του 2025, με ζημιές που έφτασαν το 90% της παραγωγής.

Το μέλος της επιτροπής σημείωσε ότι σήμερα και αύριο στο σημείο θα συγκεντρώνονται συνεχώς τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, ενώ αύριο το βράδυ, σε γενική συνέλευση, θα καθορίσουν τον τρόπο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους. Στις σκέψεις τους βρίσκονται, μεταξύ άλλων, παραστάσεις διαμαρτυρίας με τα τρακτέρ τους στα γραφεία των βουλευτών της περιοχής και στο κτίριο της αντιδημαρχίας, δείχνοντας την αποφασιστικότητά τους να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους με δυναμικό και συντεταγμένο τρόπο.

Έκλεισε συμβολικά ο κόμβος στο Δερβένι

Νωρίτερα, σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας, από τη μία το μεσημέρι, στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, προχώρησαν και σήμερα αγρότες των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και Ωραιοκάστρου.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, ο στόχος των κινητοποιήσεών τους είναι η συνέχιση του αγώνα για τα αιτήματά τους, με ελάχιστη δυνατή διατάραξη της κυκλοφορίας και διατήρηση της κοινωνικής ισορροπίας ανάμεσα στη διαμαρτυρία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στη Στερεά Ελλάδα

Παράλληλα, διευρύνουν τους αποκλεισμούς οι αγρότες της Κεντρικής Ελλάδας, καθώς μεταφέρουν νέα τρακτέρ στα σημεία συγκέντρωσης και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των αγροτών που έχουν αποκλείσει τον κόμβο του Μπράλου στη Φθιώτιδα, το χθεσινό εγχείρημα αποκλεισμού όλων των παράδρομων με τρακτέρ και φυσική παρουσία θα επαναληφθεί, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί ο χρόνος.

Υπενθυμίζεται ότι χθες όλοι οι δρόμοι και παράδρομοι στο σημείο του κόμβου του Μπράλου παρέμειναν κλειστοί για μία ώρα, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στους οδηγούς και ουρές πολλών χιλιομέτρων απ΄ όλες τις κατευθύνσεις. Επίσης, έχει αποφασιστεί ότι οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν από αύριο μέχρι το Σάββατο.

Αντίστοιχες κινήσεις σημειώνονται και στο μπλόκο της Αταλάντης, ενώ στο Κάστρο Βοιωτίας οι αγρότες που έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο ξεκινούν αποκλεισμούς, χωρίς ακόμη να έχουν ανακοινώσει τις λεπτομέρειες των δράσεών τους.

Στη Θήβα, οι αγρότες παραμένουν στο σημείο, συνεχίζοντας τον αποκλεισμό του κόμβου, ενώ στον Δομοκό κλείνουν περιοδικά τόσο το παλαιό εθνικό δίκτυο όσο και την πρόσβαση προς τον Ε65.

Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται από σήμερα και οι αγρότες της Εύβοιας, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει κατάληψη δημοσίων κτιρίων στη Χαλκίδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

Τα μπλόκα από τη Θήβα έως τον Δομοκό έχουν πλέον επιβάλει σοβαρούς περιορισμούς στην κυκλοφορία. Η διαδρομή από την Αθήνα μέχρι τη Λαμία απαιτεί πλέον υπερδιπλάσιο χρόνο, προσεγγίζοντας τις 4,5 ώρες.

Οι οδηγοί χρησιμοποιούν παραδρόμους και κάθε εναλλακτική διαδρομή που διαθέτει η Τροχαία, προκειμένου να αποτραπεί πλήρης κυκλοφοριακή ασφυξία. Ωστόσο, με τις πολλαπλές παρακάμψεις, οι οδηγοί αναγκάζονται να εισέρχονται και να εξέρχονται στο εθνικό δίκτυο πολλές φορές.

Στον «χορό» των κινητοποιήσεων Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προσανατολίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι συμμετέχουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, εξακολουθεί να παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ όπως αποφάσισε η συντονιστική επιτροπή, σήμερα στις 8:00 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συνέλευση με τη συμμετοχή φορέων.

Επίσης, η συντονιστική επιτροπή απηύθυνε κάλεσμα για κινητοποίηση, αύριο, Τετάρτη στις 11:00 το πρωί στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου.

Παράλληλα, σε κινητοποίηση βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, με μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει το νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας έχουν στήσει μπλόκο στην γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο, όπου κάθε ημέρα προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Κορίνθου.

Ακόμη, από χθες Δευτέρα αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να εκτρέπεται μέσω των κόμβων Κ1 - Λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Στην Ηλεία, το μπλόκο των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου και προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, ενώ το βράδυ της Δευτέρας άνοιξαν τα διόδια που βρίσκονται κοντά στον Πύργο.

Επίσης, για σήμερα το πρωί έχουν προγραμματίσει μηχανοκίνητη πορεία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας μέσα στην πόλη του Πύργου.

Ηράκλειο: Έξω από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης παραμένουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι

Υπό κατάληψη τελεί το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο, όπου μετέφεραν τις κινητοποιήσεις τους μετά την αποχώρησή τους από το Αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Πλήθος διαμαρτυρόμενων, μετά και τη συνάντηση που είχαν με τη γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εξακολουθούν να παραμένουν και έξω από το κτίριο, που βρίσκεται στην παραλιακή λεωφόρο.

Στη συνάντηση με την κ. Κοζυράκη, αντιπροσωπεία των διαμαρτυρόμενων, ανέφεραν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ζητώντας να δοθούν άμεσα λύσεις προκειμένου να μπορέσουν να κρατήσουν τις περιουσίες τους και να μην εγκαταλείψουν τον πρωτογενή τομέα.

Παραμένουν στο αεροδρόμιο Χανίων οι αγρότες - Κανονικά οι πτήσεις

Τέλος, συνεχίζουν την κινητοποίησή τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στο αεροδρόμιο των Χανίων, με τους διαμαρτυρόμενους να παραμένουν στον χώρο του αεροσταθμού, χωρίς ωστόσο να εμποδίζεται η λειτουργία του, καθώς οι πτήσεις εκτελούνται κανονικά.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, οι παραγωγοί τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων τον ορισμό συνάντησης με τους βουλευτές του νομού. Παράλληλα, τονίζουν πως δεν επιθυμούν όξυνση της κατάστασης, ενώ υπογράμμισαν πως δεν έχει προκληθεί η παραμικρή φθορά στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Συνεχίζουν την κινητοποίησή τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στο αεροδρόμιο των Χανίων, με τους διαμαρτυρόμενους να παραμένουν στον χώρο του αεροσταθμού, χωρίς ωστόσο να εμποδίζεται η λειτουργία του, καθώς οι πτήσεις εκτελούνται κανονικά.