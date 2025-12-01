Νέα μπλόκα από τους αγρότες: Έκλεισε ο δρόμος στα Μάλγαρα - Απολογούνται οι συλληφθέντες στη Λάρισα

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα, με νέα μπλόκα να στήνονται σε διάφορες περιοχές, ενώ δεν λείπουν και οι εντάσεις.

Πέραν των δύο μεγάλων μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας και στον Ε65 στην Καρδίτσα, αλλά και εκείνου στον Ορχομενό, οι αγρότες έκλεισαν και τον κόμβο στα Μάλγαρα, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, με μία αφινιδιαστική κίνηση.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν σε όλους τους τόνους ότι δεν θα αποσύρουν τα τρακτέρ από τους δρόμους και ότι είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα για όσο χρειαστεί και μέχρι να δικαιωθούν.

Διαβάστε ακόμα: Μπλόκα σε όλη τη χώρα από αγρότες και κτηνοτρόφους: «Μάς διώχνουν από τη γη - Θέλουν νέα τσιφλίκια»

Ένταση στο μπλόκο στα Μάλγαρα

Οι αγρότες στα Μάλγαρα ακολούθησαν τακτική... Θεσσαλίας και αιφνιδίασαν τις αστυνομικές δυνάμεις, βγάζοντας τα τρακτέρ στο οδόστρωμα τόσο γρήγορα που ορισμένα διερχόμενα οχήματα εγκλωβίστηκαν.

Μάλιστα, στο σημείο επικράτησε ένταση όταν, σύμφωνα με την εκπομπή «10 Παντού» του Open, ένας οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γεωργικό ελκυστήρα προκαλώντας ζημιές, ωστόσο το επεισόδιο έληξε λίγο μετά.

Η σημερινή κινητοποίηση έχει συμβολικό χαρακτήρα, ωστόσο τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής του αγροτικού μπλόκου δηλώνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αποφασισμένα να μείνουν στο σημείο, καθώς, όπως λένε, «το ποτήρι ξεχείλισε» και δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια ανοχής.

Λίγο νωρίτερα, οι αγρότες είχαν ξεκινήσει μηχανοκίνητη πορεία προς τα διόδια, έπειτα από συνεννόηση με την αστυνομία ότι θα παραταχθούν εκατέρωθεν της οδού χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία. Κατά την αναμονή τους στον παράδρομο, όμως, δεύτερη ομάδα αγροτών κινήθηκε αιφνιδιαστικά προς τον αυτοκινητόδρομο, προκαλώντας τον πλήρη αποκλεισμό.

Απολογούνται οι αγρότες στη Λάρισα - Συγκέντρωση στα Δικαστήρια

Παράλληλα, οι δύο αγρότες που συνελήφθησαν για τα επεισόδια σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου απολογούνται στον εισαγγελέα.

Έξω από τα δικαστήρια πραγματοποιείται συγκέντρωση συμπαράστασης από συναδέλφους τους, ενώ η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Με χειροπέδες ως εγκληματίες οδηγήθηκαν οι δύο συνάδελφοι μας στο δικαστικό Μέγαρο Λάρισας. Αυτή την στιγμή απολογούνται στον εισαγγελέα ενώ διμοιρία των ΜΑΤ φρουροί στα δικαστήρια στην είσοδο απέναντι στους συγκεντρωμενους αγρότες και φορείς που συμπαριστανται.

Πριν λίγες ημέρες ο "Φραπές " έφτυσε στα μούτρα την εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η κυβέρνηση δεν είχε την ευθιξία ούτε την αξιοπρέπεια να του κάνει βίαιη προσαγωγή να απολογηθεί. Όμως το "επιτελικό κράτος " μια χαρά χτυπάει και συλλαμβάνει αγρότες που αγωνίζονται. Αίσχος και ντροπή!

Η απάντηση μας δόθηκε χθες στην Νίκαια και τον Ε65, σήμερα στα Μαλγαρα και σε άλλα σημεία και αύριο σε όλη την χώρα. ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑ, ΌΛΑ ΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΕΞΩ, ΠΑΝΤΟΥ ΜΠΛΟΚΑ!!!».

Άγρια αστυνομική βία καταγγέλλει αγρότης στη Νίκαια

Παράλληλα, άγρια αστυνομική βία καταγγέλλει ο αγρότης που χτύπησαν τα ΜΑΤ στο μπλόκο του κόμβου της Νίκαιας, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ενώ διατάχθηκε και η σύλληψή του.

Πρόκειται για τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή Χρήστο Σιδερόπουλο από τη Λάρισα, ο οποίος καταγγέλλει ότι δέχθηκε επίθεση από αξιωματικό της αστυνομίας και μάλιστα δύο φορές.

Με τη δεύτερη να είναι η πλέον βάρβαρη αφού όπως καταγγέλλει ο αγροτοσυνδικαλιστής, δέχθηκε χτύπημα από το γόνατο του αστυνομικού με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται με σπασμένο πλευρό.

Περιέγραψε μεταξύ άλλων μιλώντας στο onlarissa.gr: «Κάναμε έναν διάλογο με τους αστυνομικούς να μη ρίξουν δακρυγόνα και κρότου λάμψης γιατί ο κόσμος είχε ήδη ανεβεί μετά τις κλούβες με τα πόδια στον δρόμο. Την ώρα που κάνουμε συζήτηση με τους απλούς αστυνομικούς δέχομαι μία επίθεση από έναν αξιωματικό.

Ο άνθρωπος ήταν ακατανόητο αυτό που έκανε, με έπιασε από το λαιμό, τού λέω τι κάνεις αυτή τη στιγμή; Αυτή τη στιγμή πρέπει να συνεννοηθούμε να ηρεμήσουμε. Εκείνη την ώρα με πιάνει από τον λαιμό με το χέρι, του χτύπησα το καπέλο –όχι στο πρόσωπο– και τα γυαλιά του έκαναν ένα σημάδι στο πρόσωπο. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο.

Στο δεύτερο επεισόδιο έρχεται, όταν είμαι στην κλούβα, με πιάνει πάλι από το λαιμό, με τραβάει μετά την κλούβα, με ρίχνει κάτω, μού βάζει το γόνατο στο λαιμό και δέχομαι με το γόνατό του στα πλευρά ένα πολύ γερό χτύπημα. Αυτή τη στιγμή είμαι με κάταγμα στο νοσοκομείο στα πλευρά και με φοβερό πονοκέφαλο…».

Τσιάρας: «Η πόρτα είναι πάντα ανοικτή για τους αγρότες – Εξαντλούμε κάθε δυνατότητα στήριξης»

Από την πλευρά του, ο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, δηλώνει ότι η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο στήριξης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα.

Μιλώντας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι πρόκειται για «δημοκρατικό δικαίωμα των αγροτών να διαμαρτύρονται και να διαδηλώνουν, αλλά μέχρι του σημείου που δεν προκαλούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σημείωσε ότι οι Έλληνες παραγωγοί αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα που έχουν προκληθεί από την ξηρασία στην παραγωγή αλλά και από τη διαδικασία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνοντας πως «οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα» και τους υποσχέθηκε ότι «όσα χρήματα δικαιούνται οι νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, θα τα λάβουν στο ακέραιο».

Για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και της ροής των πληρωμών, ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι «έχει ξεκινήσει και ομαλοποιείται η ροή των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Όπως ανέφερε, «ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση, πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Υπήρχαν δύο επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι οποίες θα είχαν τον κίνδυνο της διακοπής της ροής των ευρωπαϊκών πόρων».

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε "πέρυσι είχαν δοθεί γύρω στα 476 εκατομμύρια, φέτος δόθηκαν 363 εκατ. για προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης".

Αιτιολογώντας τη μειωμένη προκαταβολή είπε ότι από αυτή εξαιρούνται 2.000 παραγωγοί που βρίσκονται υπό δικαστική έρευνα λόγω παρατυπιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης σε περίπου 45.000 παραγωγούς θα γίνει επανέλεγχος στοιχείων.

Σε αυτούς θα δοθεί η δυνατότητα να καταθέσουν ενστάσεις, καθώς, όπως είπε, «απ' αυτήν την εβδομάδα θα φροντίσουμε να υπάρχει μια ειδική πλατφόρμα, μια δυνατότητα αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι δικαιούνται τα χρήματά τους να τα πάρουν».

Σε αυτόν τον κατάλογο, είπε, πρέπει να προστεθούν και οι ιδιοκτήτες περί των 11.000 αγροτεμαχίων που έχουν πρόβλημα με τον ΚΑΕΚ καθώς και περίπου 13.000 κτηνοτρόφοι, βρέθηκαν εκτός επιδοτήσεων γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμος βοσκότοπος στις περιοχές τους παρά το ότι έχουν τιμολόγια γάλακτος, κρέατος, αγοράς ζωοτροφών. Διαβεβαίωσε, όμως, ότι «και αυτοί προφανώς θα λάβουν τις επιδοτήσεις».

Τέλος, κατέστησε σαφές ότι «υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα σημαντικών πληρωμών μέσα στο Δεκέμβριο» και εκτίμησε ότι «θα υπάρξει μεγάλη ανακούφιση γενικότερα σε όλο τον κόσμο του πρωτογενούς τομέα».

«Κατανοώ ότι υπάρχει πρόβλημα. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Δεν πετάω στα σύννεφα, ούτε πολύ περισσότερο είμαι μακριά από μια πραγματικότητα η οποία αφορά στον ίδιο τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες και να στηρίξουμε τον κόσμο αυτό με όποια δυνατότητα υπάρχει. Πάντα λέω ότι είμαστε εδώ και επιχειρούμε με κάθε δυνατό τρόπο να βρούμε τη λύση σε όλα τα ζητήματα τα οποία τίθενται», κατέληξε.