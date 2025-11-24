Νέα Πέραμος: Αυτό είναι το σπίτι όπου έγινε το φονικό - Απομακρύνθηκε η σορός

Λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της ΕΛΑΣ στο σπίτι όπου σημειώθηκε το φονικό στην περιοχή Λουτρόπυργος, στη Νέα Πέραμο.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, πρόκειται για μια κατοικία η οποία βρίσκεται σε ερημικό σημείο, στο τέλος ενός χωματόδρομου, με το σπίτι να είναι σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, με βαν γραφείου τελετών απομακρύνθηκε από το σημείο η σορός του θύματος που φέρεται ότι δολοφονήθηκε από τα χέρια ενός αδελφού του. Ο φερόμενος ως δράστης φέρει τραύματα και νοσηλεύεται ενώ ο τρίτος αδελφός, που ενημέρωσε τις Αρχές, δίνει ακόμα κατάθεση στους αστυνομικούς.

Νέα Πέραμος: Πώς έγινε το έγκλημα

Όπως έγραψε νωρίτερα το Reader.gr, όλα ξεκίνησαν στις 5:15 το πρωί της Δευτέρας (24/11) όταν ένα από τα τρία αδέρφια της οικογένειας, πήρε τηλέφωνο στις Αρχές, λέγοντας ότι ο αδερφός του είναι νεκρός μέσα στην μονοκατοικία της Νέας Περάμου.

Φαίνεται πως προηγήθηκε καβγάς μεταξύ των άλλων δύο αδερφών, καθώς ο μικρότερος (44χρονος) κυνηγούσε με μαχαίρι τον 47χρονο αδερφό του και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Λίγο αργότερα ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, τηλεφώνησε στην αστυνομία για να ενημερώσει ότι ο αδερφός του είναι νεκρός.

Όταν οι αστυνομικοί έφθασαν στο σπίτι, στην Νέα Πέραμο συνέλαβαν τον 44χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», καθώς έφερε τραύματα στο πρόσωπο και βρήκαν τον 47χρονο νεκρό. Οι Αρχές για τον 44χρονο εκτιμούν ότι πρόκειται για άτομο τοξικοεξαρτημένο.