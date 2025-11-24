Μενού

Νέα Πέραμος: Πώς έγινε η αδελφοκτονία - Αναφορές ότι ο 44χρονος είναι τοξικοεξαρτημένος

Πώς έγινε η αδελφοκτονία στη Νέα Πέραμο.

Ρένα Κουβελιώτη
αστυνομια
Ελληνική Αστυνομία | eurokinissi
Συναγερμός σήμανε την Δευτέρα το πρωί στις Αρχές, όταν ένας 47χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε μονοκατοικία στη Νέα Πέραμο

Όλα ξεκίνησαν στις 5:15 το πρωί της Δευτέρας (24/11) όταν ένα από τα τρία αδέρφια της οικογένειας, πήρε τηλέφωνο στις Αρχές, λέγοντας ότι ο αδερφός του είναι νεκρός μέσα στην μονοκατοικία της Νέας Περάμου. 

Φαίνεται πως προηγήθηκε καβγάς μεταξύ των άλλων δύο αδερφών, καθώς ο μικρότερος (44χρονος) κυνηγούσε με μαχαίρι τον 47χρονο αδερφό του και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Λίγο αργότερα ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, τηλεφώνησε στην αστυνομία για να ενημερώσει ότι ο αδερφός του είναι νεκρός.

Όταν οι αστυνομικοί έφθασαν στο σπίτι, στην Νέα Πέραμο συνέλαβαν τον 44χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», καθώς έφερε τραύματα στο πρόσωπο και βρήκαν τον 47χρονο νεκρό.

Οι Αρχές για τον 44χρονο εκτιμούν ότι πρόκειται για άτομο τοξικοεξαρτημένο.

