Νέα Πέραμος: Η αδελφοκτονία «ερχόταν» 15 χρόνια - «Τον είχε πνίξει, έλεγε "θα πάω να τον σκοτώσω"»

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για την αδελφοκτονία στον Λουτρόπυργο Νέας Περάμου, όπου το πρωί της Δευτέρας ένας άνδρας σκότωσε το ίδιο του το αίμα.



Οι μαρτυρίες των γειτόνων στο Orange Press Agency δίνουν την εικόνα μιας οικογένειας σε χρόνια κρίση, που ζούσε υπό άθλιες συνθήκες, με το έγκλημα να μοιάζει, όπως λένε, ζήτημα χρόνου.

Σύμφωνα με τους περίοικους, η ένταση μεταξύ των δύο αδελφών ήταν καθημερινό φαινόμενο τα τελευταία 15 χρόνια. Γείτονας της οικογένειας αποκαλύπτει πως το θύμα, ο Νίκος, εξέφραζε συχνά φόβους για τη ζωή του.

Η αδελφοκτονία «ερχόταν»

«Εμένα μου έλεγε το θύμα πολλές φορές ότι κινδυνεύει από τον μικρό, ότι θα τον σκοτώσει» αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως στο παρελθόν υπήρξε περιστατικό ακραίας βίας:

«Πριν ένα διάστημα τον είχε πνίξει, του είχε κοπεί η αναπνοή. Τους πήραν μέσα, έγινε δικαστήριο και επιβλήθηκε ποινή με αναστολή δύο ετών. Όσο ίσχυε η αναστολή φοβόντουσαν, αλλά μόλις πέρασαν τα δύο χρόνια, οι συγκρούσεις επανήλθαν».

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία που μεταφέρει τα λόγια του θύματος λίγο πριν την αδελφοκτονία. Ο Νίκος, ο οποίος συχνά κοιμόταν σε στάση λεωφορείου ή φιλοξενούνταν από τρίτους για να αποφύγει τις εντάσεις, φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί σε γνωστό του την απελπισία του.



«Δεν θα πάω πάνω, γιατί αν πάω θα τον σκοτώσω» φέρεται να είχε πει το θύμα, φοβούμενος πως η κατάσταση θα εκτροχιαστεί. «Τελικά έγινε το αντίθετο» σχολιάζουν πικρά οι γείτονες.

Η τραγική κατάσταση της οικογένειας

Οι περιγραφές για την καθημερινότητα στο σπίτι της οικογένειας είναι αποκαρδιωτικές. Τα αδέλφια ζούσαν σε συνθήκες εξαθλίωσης, με την Πρόνοια να τους παρέχει συσσίτιο.

Ο ένας αδελφός κατέφευγε στην επαιτεία, ενώ ο άλλος εργαζόταν περιστασιακά. Στήριγμα στην οικογένεια προσπαθούσε να είναι ένας τρίτος αδελφός, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος εργάζεται και τους συντηρούσε, καθώς και η μητέρα τους παλαιότερα, η οποία περιγράφεται ως μια ηρωική φιγούρα που δούλευε από τα ξημερώματα έως το βράδυ.

Οι γείτονες κάνουν λόγο για αδιαφορία και καθυστερημένη αντίδραση των αρμόδιων φορέων. Παρά τις προσπάθειες της γειτονιάς και της εκκλησίας να βοηθήσουν, ακόμα και με επίσκεψη σε ψυχίατρο –στον οποίο ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε, η λύση δεν δόθηκε ποτέ.

«Ήταν άκρως επιθετικοί και επικίνδυνοι. Ο χρόνος άργησε να φέρει αυτό που έγινε, εφόσον δεν επενέβησαν άλλες δυνάμεις να το σταματήσουν», καταλήγουν οι κάτοικοι, αφήνοντας αιχμές για το κενό στην κρατική πρόνοια και την ψυχιατρική υποστήριξη.