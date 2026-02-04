Νέα Πέραμος: «Μαφιόζικου τύπου» εκτέλεση βλέπει η ΕΛΑΣ – Η κατάθεση από πρόσωπο-κλειδί

Οι Αρχές συνεχίζουν την προσπάθεια ώστε να συμπληρώσουν το παζλ της αρπαγής και δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Ο τρόπος δράστης των εκτελεστών δείχνει πως ίσως πρόκειται για μαφιόζικο χτύπημα.

Τα έμπειρα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, επιχειρούν να βρουν τους ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς της δολοφονίας του νεαρού, ο οποίος δέχθηκε πολλές σφαίρες στην πλάτη και το κεφάλι.

Πού στρέφεται η έρευνα για τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες της ΕΡΤ, οι έρευνες στρέφονται σε κυκλώματα της νύχτας, παρότι δεν φαίνεται ο 27χρονος να είχε εμπλοκή με τέτοια κυκλώματα.

Δεν ήταν γνωστός στις Αρχές παρά μόνο για ένα οπαδικό επεισόδιο.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι οικονομικές συναλλαγές του το τελευταίο διάστημα, αλλά και οι προσωπικές του επαφές, που ίσως δείξουν τους δράστες.

Πρόσωπο κλειδί η αρραβωνιαστικιά του

Η αρραβωνιαστικιά του θανόντα κρίνεται ως πρόσωπο-κλειδί στην έρευνα καθώς έγινε αυτόπτης μάρτυρας της αρπαγής του, έξω από το σπίτι τους στην Ελευσίνα.

Χθες, Τρίτη (03/02) έδωσε πολύωρη κατάθεση στις Αρχές, η οποία κρίνεται ως κομβική.

Η νεαρή γυναίκα περιέγραψε, σύμφωνα πάντα με την κρατική τηλεόραση, τα δραματικά λεπτά της αρπαγής, την οποία είδε καρέ-καρέ από το θηροτηλέφωνο του σπιτιού τους.

Ο 27χρονος είχε προλάβει να χτυπήσει του κουδούνι, όταν τον πλησίασαν οι δράστες.

Όπως είπε, ήταν τέσσερις μαυροντυμένοι άνδρες, ο ένας εκ των οποίων είχε όπλο. Τον έπιασαν και τον έβαλαν με τη βία σε ένα μπλε όχημα και εξαφανίστηκαν.

Οι αστυνομικοί τη ρώτησαν εάν ο σύντροφός της είχε δεχθεί απειλές το τελευταίο διάστημα ή αν ήταν υπό κάποιο καθεστώς προστασίας, αλλά απάντησε αρνητικά.

Δύο τα αναπάντητα ερωτήματα

Δύο είναι τα βασικά αναπάντητα ερωτήματα, αυτή τη στιγμή. Πρώτον, γιατί τον κράτησαν έξι μέρες.

Το σενάριο της απαγωγής φαίνεται ότι έχει απομακρυνθεί καθώς οι δράστες δεν επικοινώνησαν για λύτρα, παρότι η οικογένεια του 27χρονου είναι εύπορη.

Κρίνεται πιθανό να ήθελαν να του απασπάσουν κάποια πληροφορία και επειδή δεν τους την έδωσε, τον σκότωσαν.

Το δεύτερο ερώτημα είναι το πού τον κρατούσαν.

Οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή του μπλε αυτοκινήτου, ωστόσο υπάρχουν αρκετά «τυφλά» σημεία που δυσκολεύει τις προσπάθειες.

Το όχημα, να σημειωθεί, ήταν σταθμευμένο σε ένα απόμερο σημείο για αρκετές ώρες, πράγμα που σημαίνει ότι οι δράστες μπορεί να γνώριζαν τις κινήσεις του 27χρονου.

Τέλος, υπάρχουν σκέψεις πως ο τρόπος που έγινε η αρπαγή - χωρίς φωνές και με συντονισμένες κινήσεις - ίσως δείχνει ότι ο νεαρός ίσως γνώριζε τους απαγωγείς και μετέπειτα δολοφόνους του.