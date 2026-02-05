Νέο βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της Νέας Περάμου, και αναμένεται να φανεί αν θα βοηθήσει τις αρχές ώστε να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης.

Το νέο ντοκουμέντο που δείχνει ο ΣΚΑΙ, απεικονίζει το κλεμμένο αυτοκίνητο που απήχθη ο 27χρονος επιχειρηματίας, που αργότερα εντοπίστηκε νεκρός.

Παλαιότερο ντοκουμέντο μάλιστα, έδειχνε τον νεαρό επιχειρηματία στιγμή πριν την αρπαγή, να περπατά καθώς πλησιάζει το αυτοκίνητο.

Νέα Πέραμος: Τα ερωτηματικά στις καταθέσεις

Ενδέχεται να καταθέσει ξανά η σύντροφος του 27χρονου, γιατί υπάρχουν κενά στην κατάθεσή της.

Διαβάστε επίσης: Νέα Πέραμος: «Μαφιόζικου τύπου» εκτέλεση βλέπει η ΕΛΑΣ – Η κατάθεση από πρόσωπο-κλειδί

Υπενθυμίζεται ότι, μεταξύ άλλων είπε ότι ο 27χρονος δεν της είχε αναφέρει ποτέ ότι δεχόταν απειλές, ούτε ότι λάμβανε μέτρα προστασίας, ενώ δεν είχε αντιληφθεί να εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες. Όπως είπε, ο σύντροφός της δεν μιλούσε ποτέ για τις δουλειές του.

Σήμερα θα καταθέσει ο πατέρας του 27χρονου, ο οποίος είχε πει στον γιο του να «προσέχει τις παρέες του», γεγονός που προκάλεσε ερωτηματικά.

Την ίδια δτιγμή, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας και γιος δεν είχαν καλές σχέσεις.