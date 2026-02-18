Εξελίξεις στην στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, καθώς αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εντόπισαν σε δύσβατη περιοχή στη Μάνδρα το απανθρακωμένο όχημα που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές.

Ο εντοπισμός του οχήματος έγινε 17 ημέρες μετά τον εντοπισμό της σορού του θύματος.

Σύμφωνα με φωτογραφία-ντοκουμέντο που παρουσίασε το ERTNews, η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση όταν ο θείος του 27χρονου ενημέρωσε το Ανθρωποκτονιών για την ύπαρξη του καμένου αυτοκινήτου. Είχε προηγηθεί τυχαία συνομιλία του με δύο περιπατητές, οι οποίοι ανέφεραν ότι είχαν δει το όχημα κοντά στον Άγιο Ιωάννη Κορακά.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο είχε κλαπεί στις 4 Ιανουαρίου από γιατρό στα Βίλια Αττικής και είναι ίδιας μάρκας και χρώματος με εκείνο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία.

Το σημείο όπου εντοπίστηκε προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το ρέμα όπου βρέθηκε νεκρός ο 27χρονος, αλλά και λίγα μόλις μέτρα από το σημείο, όπου τον Φεβρουάριο του 2024 είχε εντοπιστεί η σορός 59χρονου επιχειρηματία, ο οποίος είχε δολοφονηθεί με 18 σφαίρες μέσα στο επίσης καμένο αυτοκίνητό του. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο σύνδεσης των δύο υποθέσεων, λόγω της γεωγραφικής σύμπτωσης και της παρόμοιας μεθοδολογίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η περιοχή είχε ερευνηθεί από την πρώτη στιγμή χωρίς να εντοπιστεί το όχημα. Αυτό οδηγεί τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι οι δράστες ενδέχεται να επέστρεψαν στο σημείο μετά την ανεύρεση της σορού, προκειμένου να κάψουν το αυτοκίνητο και να εξαφανίσουν ίχνη.

Το στοιχείο αυτό ενισχύει την άποψη ότι οι εκτελεστές γνωρίζουν πολύ καλά τη μορφολογία της περιοχής, ενώ αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο αλλαγής στο αρχικό τους σχέδιο. Το όχημα έχει μεταφερθεί ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., όπου θα υποβληθεί σε εξονυχιστικό έλεγχο για την ανεύρεση γενετικού υλικού ή άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.