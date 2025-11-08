Νέα ψηφιακά εργαλεία για την προστασία ανηλίκων από καπνό και αλκοόλ – Πώς θα λειτουργεί το Μητρώο Ελέγχου

Αντίστροφα μετρά η έναρξη λειτουργίας των νέων ψηφιακών εργαλείων που έχουν στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων από την πρόσβαση σε προϊόντα καπνού, αλκοόλ και λοιπά μη καπνικά προϊόντα, σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο. Η υποστήριξη αυτών των εργαλείων, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τους νέους, με έμφαση στην πρόληψη και την αποτελεσματική εποπτεία.

Το σημαντικότερο εργαλείο είναι το ψηφιακό μητρώο ελέγχου προϊόντων καπνού, αλκοόλ και λοιπών μη καπνικών ειδών που θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τέτοια προϊόντα υποχρεούνται να καταχωρίζουν τις δραστηριότητές τους και τον τόπο πώλησης. Θα καταγράφονται τα στοιχεία των φυσικών και νομικών προσώπων και των σημείων διάθεσης, απαγορεύοντας την πώληση από όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι. Ουσιαστικό πλεονέκτημα του μητρώου είναι η διαφάνεια και η άμεση διασύνδεση με τις αρμόδιες αρχές, όπως η ΕΛ.ΑΣ. και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες. Η καταγραφή αυτή θα επιτρέπει να γίνεται διαρκής έλεγχος και παρακολούθηση, αποτρέποντας παραβάσεις και διασφαλίζοντας ότι ο Νόμος εφαρμόζεται στον πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, με τη δημιουργία ενός χάρτη ελέγχου, που αφορά περισσότερο στο Υπουργεία Υγείας και την ΕΛΑΣ, θα επιχειρηθεί να παταχθεί το παρεμπόριο, δεδομένου ότι τα περισσότερα προϊόντα άτμισης, εισάγονται με την ένδειξη ότι πρόκειται για… παιχνίδια!

Επιπλέον, η νομοθεσία προβλέπει την υποχρέωση των ιδιωτικών κέντρων διασκέδασης, μπαρ και κέντρων ψυχαγωγίας να δηλώνουν ηλεκτρονικά κάθε εκδήλωση που φιλοξενεί ανηλίκους. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να αναγγείλουν, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας την ημέρα και την ώρα που η ιδιωτική εκδήλωση πρόκειται να διεξαχθεί στο κατά τόπους αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Λιμενική Αρχής, ενώ παράλληλα θα παράγεται και μια σύμβαση μεταξύ των δύο πλευρών που θα επιβεβαιώνει ότι η εκδήλωση αφορά ανήλικους και ότι δεν προβλέπεται τυχόν πώληση ή παρουσίαση προϊόντων καπνού και αλκοόλ στον χώρο. Να σημειωθεί ότι πρόσβαση στα στοιχεία που υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος ή Λιμενικής Αρχής.

«Η προστασία των παιδιών μας, τόσο στο αναλογικό όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον είναι θέμα ευθύνης. Αξιοποιούμε την τεχνολογία και δίνουμε λύσεις στο μείζον θέμα της πώλησης προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε ανήλικους. Προχωρούμε στη δημιουργία του Ψηφιακού Μητρώου Ελέγχου Προϊόντων Καπνού και Αλκοόλ, ενός σύγχρονου εργαλείου διαφάνειας και εποπτείας, όπως προβλέπεται στον πρόσφατο νόμο του Υπ. Υγείας. Κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πώληση προϊόντων καπνού, άτμισης ή αλκοόλ, οφείλει να καταχωρείται υποχρεωτικά σε αυτό. Οι αγορές θα πραγματοποιούνται με επίδειξη της ψηφιακής ταυτότητας, η οποία επαληθεύεται ως προς τη γνησιότητά της. Παράλληλα, θέτουμε σε λειτουργία την ηλεκτρονική πλατφόρμα αναγγελίας ιδιωτικών εκδηλώσεων, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν προκαταβολικά εκδηλώσεις που αφορούν σε ανήλικους. Σε μια εποχή που η τεχνολογία και η κοινωνία μεταβάλλονται με ταχύτητα, οφείλουμε να είμαστε εκεί, δίπλα στα παιδιά και τους γονείς, με απλές εύχρηστες και αποτελεσματικές ψηφιακές λύσεις», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Με την υιοθέτηση αυτών των ψηφιακών συστημάτων, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιδιώκουν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και να διασφαλίσουν την αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας. Η εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων στοχεύει στη στενή παρακολούθηση και τον έλεγχο της διανομής και πώλησης προϊόντων καπνού, αλκοόλ και λοιπών μη καπνικών ειδών, με στόχο τελικά την προστασία της δημόσιας υγείας και ιδιαιτέρως των ανηλίκων.

Ο ψηφιακός αυτός μηχανισμός αναμένεται να αποτρέψει τις παράνομες πρακτικές, να ενισχύσει την διαφάνεια και να επιτρέψει την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και της μη ρυθμισμένης διανομής. Επιπλέον, η διαλειτουργικότητα και η αυστηρή τήρηση των διαδικασιών προσφέρουν μια πιο αποτελεσματική και γρήγορη λύση για την αντιμετώπιση τυχόν παραβάσεων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ευθύνης.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες ψηφιακές απαιτήσεις, ενώ οι αρμόδιες αρχές προετοιμάζονται να αυξήσουν τους ελέγχους και τις δράσεις επιβολής. Αυτό το ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα αναμένεται να αποτελέσει το θεμέλιο για μια πιο αυστηρή και αποτελεσματική νομοθεσία που θα προστατεύει ουσιαστικά τους ανηλίκους από την πρόσβαση σε προϊόντα που επιβαρύνουν την υγεία τους.