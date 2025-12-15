Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ο μάρτυρας —γνωστός στο δημόσιο λόγο με το προσωνύμιο «Φραπές»— επικαλέστηκε επανειλημμένα το δικαίωμα της σιωπής, αποφεύγοντας να απαντήσει στις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής.

Νέα στοιχεία, ωστόσο, φέρνει στο φως η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις», σύμφωνα με τα οποία στην Εξεταστική φέρεται να κλήθηκε λάθος πρόσωπο. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Γιώργος Ξυλούρης, το παρατσούκλι του δεν είναι «Φραπές», αλλά «Τζιτζής», ενώ ο πραγματικός «Φραπές» φέρεται να είναι άλλο μέλος της οικογένειας Ξυλούρη.

Διαβάστε ακόμα: Η στιγμή που η Ζωή Κωνσταντοπούλου καλεί το 100 για τον «Φραπέ»: Πήγε περιπολικό έξω από στούντιο

Το μπέρδεμα αποδίδεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε λάθη και παραλείψεις κατά την απομαγνητοφώνηση των επισυνδέσεων, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαδικασία ταυτοποίησης προσώπων στην υπόθεση.

Διαβάστε ακόμα: Ξυλούρης στην Εξεταστική: «Δεν με λένε Φραπέ αλλά Τζίτζη» - Οι ειρωνείες και το δικαίωμα της... σιωπής

Όπως μετέδωσε η εκπομπή, ο Γιώργος Ξυλούρης είχε στο όνομά του τέσσερις ή πέντε αριθμούς. Τον έναν αριθμό από αυτούς χρησιμοποιεί, ο ίδιος ενώ τους υπόλοιπους, άλλα μέλη της οικογένειας. Έτσι όταν ξεκίνησαν οι Αρχές μέσω τηλεφωνικών επισυνδέσεων να ψάχνουν τα πρόσωπα που εμπλέκονται, θεώρησαν ότι όποιος μιλάει σε αυτά τα τηλέφωνα είναι ο Γιώργος Ξυλούρης.