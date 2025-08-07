Νέα Στύρα: «Όλα θα απαντηθούν αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος» δήλωσε η πλοιοκτήτρια εταιρεία

Μέσω του νομικού της συμβούλου, Παναγιώτη Χιωτέλη, η πλοιοκτήτρια εταιρεία που έχει στη δικαιοδοσία της το φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» αναφέρθηκε στην προσάραξη του πλοίου σε ξέρα στα Νέα Στύρα Ευβοίας, κατά τη διάρκεια δρομολογίου προς τη Νέα Μαρίνα.

«Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος» ανέφερε μεταξύ άλλων η «Δεληγιάννης Φέρις», για το φέρι μποτ, «Παναγία Παραβουνιώτισσα» που προσάραξε έξω από τα Νέα Στύρα Ευβοίας.

«Η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες» διευκρίνισε η πλοιοκτήτρια εταιρεία.

Νέα Στύρα: Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Αναφορικά με το συμβάν προσάραξης του ΦΕΡΥ ΜΠΩΤ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΟΤΙΣΣΑ που έλαβε χώρα στις 5 Αυγούστου 2025 σας ενημερώνουμε περαιτέρω σήμερα 7-8-2025 και ώρα 17:50 ως ακολούθως:

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία και η εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκόλληση του πλοίου έχει καταθέσει σχετικό σχέδιο ενεργειών και αναμένεται η έγκρισή του από τις λιμενικές αρχές. Το σχέδιο αυτό προκρίνει τη στεγανοποίηση του πλοίου, την αποκόλληση και τη μεταφορά του, ρυμουλκούμενο στα Νέα Στύρα προκειμένου να εκφορτωθούν τα οχήματα των επιβαινόντων. Κατόπιν το πλοίο θα ρυμουλκηθεί σε ναυπηγείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκευή του.

Οι επιβαίνοντες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο «Χιωτέλης και Συνεργάτες», Σαχτούρη 5, Πειραιάς Αττικής, στο τηλέφωνο 2104294928 και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1) chiotelis@chiotelisandco.gr 2)mtsakiri@chiotelisandco.gr, 3)ntsantila@chiotelisandco.gr, 4) secretary@chiotelisandco.gr, προκειμένου να καταχωρήσουν τις νόμιμες καταγγελίες και απαιτήσεις τους.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται και από τις δικαστικές αρχές καθώς και από τους επιθεωρητές της πλοιοκτήτριας, του νοηγνώμονα και των ασφαλιστών του πλοίου. Περαιτέρω ενημερώσεις θα ακολουθήσουν όταν υπάρχουν σαφή και ασφαλή πορίσματα.

Τέλος η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος.

Ο νομικός σύμβουλος για την εταιρεία,

Παναγιώτης Χιωτέλης».