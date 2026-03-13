Φύλλο και φτερό θα κάνει η αστυνομία το κινητό που βρέθηκε στην κατοχή του υπόπτου, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπείας της αμερικανικής βάσης στη Σούδα της Κρήτης.
Η σύλληψη έγινε χθες, Πέμπτη (12/03), και ο άνδρας, μέχρι και τώρα, αρνείται κάθε ανάμειξή του στο περιστατικό.
Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Mega, σημείωσε πως εντός της ημέρας αναμένεται η εισαγγελική διάταξη με την οποία θα μπορέσουν οι Αρχές να αρχίσουν την έρευνα στα πειστήρια, που κατασχέθηκαν.
Η ίδια ενημέρωσε πως η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία για άνδρα να τραβά φωτογραφίες πολεμικά πλοία στη βάση της Σούδας.
Η κα Δημογλίδου επεσήμανε πως ο ύποπτος διέμενε σε ένα τροχόσπιτο κοντά στη βάση, αλλά υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και άλλος τόπος κατοικίας, όπου θα γίνει έρευνα.
Ο ίδιος δεν έχει εξηγήσει τους λόγους που βρισκόταν εκεί και αρνείται κάθε κατηγορία.
«Έχει κάποιες εικόνες να δούμε πού πήγαιναν αυτές οι εικόνες» είπε η ίδια.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ωστόσο, ο άνδρας φαίνεται ότι έστελνε το υλικό που τραβούσε από τα πολεμικά πλοία πίσω στην πατρίδα του, την Πολωνία.
Σημειώνεται πως αυτή είναι η δεύτερη σύλληψη που γίνεται για υπόθεση κατασκοπείας, σε μικρό χρονικό διάστημα.
Προ ημερών, οι Αρχές είχαν βάλει χειροπέδες και σε έναν Γεωργιανό, ο οποίος καταδικάστηκε - με άλλη κατηγορία, τελικώς για παράνομη είσοδο στη χώρα.
