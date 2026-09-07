Νέες εικόνες από το σημείο της συντριβής του Phantom στην Τανάγρα: Πού επικεντρώνονται οι πραγματογνώμονες

Χωρίς καμία ενεργή εστία είναι από χθες, Κυριακή, η βιομηχανική περιοχή στη θέση Κοντίτα, στην Οινόη, όπου κατέπεσε το μοιραίο F-4E Phantom της 338 Μοίρας από το Athens Flying Week στην Τανάγρα.

Στις νέες εικόνες του Orange Press Agency εικονίζεται το εργοστάσιο που φλεγόταν την ημέρα της συντριβής να είναι πλέον κατασβησμένο, καθώς και πλάνα από τη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης την Κυριακή.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί πλέον από δύναμη της Πολεμικής Αεροποράις σε ακτίνα 500 μέτρων, καθώς ειδικά κλιμάκια «χτενίζουν» τον χώρο για συντρίμμια του Phantom καθώς και άλλα δεδομένα, όπως η πορεία της συντριβής που αναμένεται να δώσει κρίσιμα στοιχεία στους ερευνητές.

Πτώση Phantom - Σε ποια δεδομένα επικεντρώνουν οι ερευνητές

Την ίδια στιγμή, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Δυστυχημάτων για τα αίτια της συντριβής του μαχητικού αεροσκάφους της 338 Μοίρας στην Τανάγρα, η οποία στοίχισε τη ζωή στον 40χρονο Επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και τον 37χρονο Σμηναγό Δημήτριο Πέτρου.

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Οι πραγματογνώμονες εστιάζουν την έρευνα στις συνομιλίες των δύο χειριστών με τον Πύργο Ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ανέφεραν κάποια τεχνική δυσλειτουργία πριν το αεροσκάφος χάσει απότομα ύψος.

Παράλληλα, αναλύεται καρέ-καρέ το εκτεταμένο οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες της διοργάνωσης, Μέσα Ενημέρωσης και ερασιτεχνικά βίντεο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση των συντριμμιών από τη βιομηχανική περιοχή όπου κατέπεσε το μοιραίο μαχητικό.

Στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν πως το F-4E Phantom είχε περάσει όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους συντήρησης και ήταν απολύτως αξιόπλοο. Παράλληλα, υπογραμμίζουν την υψηλή εξειδίκευση των δύο ιπταμένων, οι οποίοι διέθεταν πάνω από 1.500 ώρες πτήσης και απόλυτη γνώση του αεροσκάφους, γεγονός που στρέφει το ενδιαφέρον των αναλυτών, μεταξύ άλλων σεναερίων, σε ενδεχόμενη μηχανική βλάβη ή αιφνίδιο τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια του ελιγμού.