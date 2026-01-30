Νέες καταγγελίες για τη Βιολάντα: «Μύριζε αέριο μέρες πριν και έλεγαν ότι ρίξαμε υγρό στο βόθρο»

Τέσσερις ημέρες μετά την ανείπωτη τραγωδία στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, τα ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας πληθαίνουν, όπως έρχονται και νέες αποκαλύψεις για παραλείψεις και αδιαφορία.

Ο Γιώργος Λιατίφης, πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων, Ποτών Τρικάλων και Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου, μιλώντας στο Orange Press Agency, εξαπολύει δριμεία κριτική για όσα προηγήθηκαν του τρομακτικού εργατικού δυστυχήματος. Περιγράφει ένα εργασιακό περιβάλλον με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ελλιπή μέτρα ασφαλείας και μια εργοδοσία που –όπως καταγγέλλει– απέκλειε συστηματικά το συνδικάτο από τους χώρους εργασίας.

«Δεν μπορούσαν να πάνε τουαλέτα από τη μυρωδιά»

Ο κ. Λιατίφης επιβεβαιώνει τις πληροφορίες ότι οι εργαζόμενοι είχαν προειδοποιήσει για οσμή αερίου, αλλά οι φωνές τους αγνοήθηκαν.

«Το υγραέριο μύριζε μέρες πριν. Είναι χαρακτηριστική η καταγγελία που κάνω ότι δεν μπορούσαν να πάνε στις τουαλέτες γιατί μύριζε υπερβολικά και οι δικαιολογίες που τους έλεγαν είναι ότι έριξαν ένα υγρό στο βόθρο, "μην ανησυχείτε"», αποκαλύπτει.

Αναφερόμενος στις συνθήκες εργασίας, σημειώνει: «Έχουν περάσει τέσσερις μέρες από το τραγικό δυστύχημα που συνέβη στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα και επιβεβαιωνόμαστε και εμείς, σαν Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, σ' αυτά που είχαμε καταγγείλει από την αρχή του δυστυχήματος».

Η αφόρητη ζέστη

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου περιγράφει τα ευρήματα από παλαιότερη επίσκεψη μικτού κλιμακίου στο εργοστάσιο, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα.

«Στην επίσκεψη που κάναμε μαζί με μικτό κλιμάκιο, με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας, διαπιστώσαμε και εμείς οι ίδιοι, αλλά και στις παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, σε σχέση με την κατάσταση του εργοστασίου που έχει να κάνει με τον εξοπλισμό, με τις εξόδους διαφυγής.

Στην καταγγελία που μας έκαναν ανέφεραν τις υπερβολικές θερμοκρασίες που δυσκόλευαν πραγματικά οι εργαζόμενοι να δουλεύουν μέσα στο χώρο εκεί. Δηλαδή και εμείς που πήγαμε ως κλιμάκιο για να ελέγξουμε, δυσκολευόμασταν και εμείς να περπατήσουμε από την υγρασία και τη θερμοκρασία που είχε εκεί».

«Η εργοδοσία δεν μας άφηνε να μπούμε, φώναζε την αστυνομία»

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η καταγγελία του κ. Λιατίφη για τη στάση της επιχείρησης απέναντι στη συνδικαλιστική δράση και την ενημέρωση των εργαζομένων.

«Πάμπολλες φορές προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τους εργαζόμενους, αλλά η εργοδοσία δεν μας άφηνε. Ίσα ίσα, όταν πηγαίναμε εκεί και για να διεξαχθούν οι εκλογές του συνδικάτου, μας έφερε την αστυνομία, μας έγραψε τα στοιχεία και παραλίγο να μας κάνουν και μηνύσεις» σημειώνει και προσθέτει:

«Έχουμε διαπιστώσει και σε άλλες επιχειρήσεις στα Τρίκαλα -γι' αυτό και κάνουμε και ελέγχους, γι' αυτό και θέλουμε και την Επιθεώρηση Υγιεινής και Ασφάλειας να συμμετέχει περισσότερο σ' αυτόν τον έλεγχο που κάνουμε- ώστε πραγματικά η εντατικοποίηση μέσα στους χώρους δεν πάει άλλο. Εργαζόμενοι δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ».

Ευθύνες στην κυβέρνηση για υποστελέχωση των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών

Ο κ. Λιατίφης δεν παραλείπει να αναδείξει και τις ευθύνες της πολιτείας: «Γι’ αυτό το έγκλημα που έγινε στα Τρίκαλα έχει και η κυβέρνηση ευθύνη με την υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Για παράδειγμα, εδώ στα Τρίκαλα, για τέσσερις επιθεωρητές έχουν την ευθύνη για πάνω από 10.000 επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι γύρω στις 600 επιχειρήσεις το χρόνο μπορούν να ελέγξουν για την κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι μέσα εκεί».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Λιατίφης υπόσχεται ότι «με όλες μας τις δυνάμεις το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων θα μπει μέσα στους χώρους εργασίας, όσο αυτό είναι δυνατόν, να αντιμετωπιστούν αυτά που βιώνουν οι εργαζόμενοι της πόλης μας και συνολικότερα».

Το χρονικό της «τυφλής» διαρροής

Στο μεταξύ, η εισαγγελική έρευνα φέρνει στο φως νέα στοιχεία. Η Πυροσβεστική έχει καταλήξει ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή προπανίου σε σωλήνα μεταφοράς, η οποία ήταν πολύμηνη.

Το αέριο «πότισε» το έδαφος και συγκεντρώθηκε στο υπόγειο του εργοστασίου – έναν χώρο που φέρεται να μην ήταν δηλωμένος και χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη με αντλία νερού. Εκεί δημιουργήθηκε μια «άτυπη δεξαμενή», η οποία αναφλέγη από σπινθήρα της αντλίας.

Βασικό σενάριο για την αιτία της διαρροής είναι εργασίες ασφαλτόστρωσης που έγιναν το καλοκαίρι πάνω από τις σωληνώσεις, με τη διέλευση βαρέων οχημάτων να προκαλεί πιθανή διάτρηση ή βλάβη.

Οι «φωνές» που δεν ακούστηκαν

Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόμενοι κατέθεσαν στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) ότι τους τελευταίους μήνες μύριζαν κατά διαστήματα αέριο και είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους τους.

Ακόμα και ο ιδιοκτήτης φέρεται να παραδέχτηκε ότι είχε αντιληφθεί μια οσμή, την οποία όμως απέδωσε στην αποχέτευση, ενώ ο υπεύθυνος βάρδιας υποστήριξε ότι μετέφερε τα παράπονα στον υπεύθυνο παραγωγής. Αντίθετα, ο τεχνικός ασφαλείας δήλωσε άγνοια.

Παράλληλα, έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας από το 2020 σημείωνε ότι οι δύο δεξαμενές προπανίου δεν είχαν τοποθετηθεί στο σωστό σημείο, στοιχείο που πλέον αξιολογείται εκ νέου.