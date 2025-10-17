Νέες ομάδες στο διαδίκτυο προειδοποιούν για αστυνομικά μπλόκα: «Τα όρια ταχύτητας είναι υπερβολικά χαμηλά»

Μετά την σύλληψη των διαχειριστών τριών ομάδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προειδοποιούσαν τα μέλη τους για τα σημεία που βρίσκονται μπλόκα της Τροχαίας, νέα γκρουπ έκαναν την εμφάνιση τους στο Διαδίκτυο.

Στις νέες ομάδες προστίθενται όλο και περισσότερα μέλη με σκοπό να ενημερώνονται εγκαίρως και να αποφεύγουν τους δρόμους που καραδοκεί η Αστυνομία.

Μέσα σε ένα 48ωρο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ant1, τα μέλη σε τέτοιες ομάδες ξεπέρασαν τον αριθμό των 10.000 ενώ δύο από αυτά μίλησαν στην κάμερα του του καναλιού:

«Δεν καταλαβαίνω τον λόγο να μην υπάρχουν αυτές οι ομάδες, ελευθερία λόγου δεν έχουμε. Τα όρια ταχύτητας είναι υπερβολικά χαμηλά», αναφέρει άντρας που είναι μέλος γκρουπ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ενώ άλλο μέλος δηλώνει: «Είμαι μέλος σε αυτή την ομάδα όχι επειδή τρέχω, απλά οι δρόμοι είναι επικίνδυνοι και τα όρια ταχύτητας είναι τόσο χαμηλά που δύσκολα κανείς φτάνει στον προορισμό του».

Μόνο το τελευταίο τριήμερο, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, σημειώθηκαν 269 παραβάσεις ορίων ταχύτητας σε μπλόκα της Τροχαίας σε όλη την Αττική.