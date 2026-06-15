Νεκρή η Κίρκη που περιέθαλψε ο Αρκτούρος: Τρεις πεθαμένες αρκούδες μέσα σε δύο ημέρες

Ανησυχία προκαλεί ο θάνατος τριών αρκούδων μέσα σε δύο μόλις εικοσιτετράωρα στη Δυτική Μακεδονία, όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή του ο Αρκτούρος.

Η οργάνωση κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις αναφορικά με την οργάνωση της πρόληψης αλλά της άμεσης ανταπόκρισης των αρμόδιων φορέων, τονίζοντας ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κάτοικοι καλούνται να διαχειριστούν μόνοι τους καταστάσεις που σχετίζονται με την παρουσία αρκούδων κοντά σε οικισμούς.

Η μία από αυτές ήταν η Κίρκη, η νεαρή αρκούδα που ο Aρκτούρος περιέθαλψε και επανένταξε στη φύση πριν από λίγους μήνες.

«Οι τρεις αυτές απώλειες δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά. Αποτελούν την πιο τραγική απόδειξη ότι η συνύπαρξη ανθρώπου και αρκούδας παραμένει χωρίς ουσιαστική διαχείριση», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά, μέσα σε μόλις δύο ημέρες, τρεις αρκούδες βρέθηκαν νεκρές:

Στο Πυλωρί του Δήμου Βοΐου, αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 2,5 ετών θανατώθηκε με τρεις σφαίρες στο κεφάλι.

Κοντά στο Αρμενοχώρι Φλώρινας, ακόμη μία αρκούδα βρέθηκε νεκρή, επίσης πυροβολημένη.

Νεκρή βρέθηκε και η Κίρκη, η νεαρή αρκούδα που περιέθαλψε ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ για περίπου ένα έτος και επέστρεψε στη φύση πριν από λίγο καιρό. Ο θάνατός της προκλήθηκε σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις από δηλητηριασμένο δόλωμα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το περιστατικό της Κίρκης, καθώς παρά την επίσημη και έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών από την πρώτη στιγμή, δεν υπήρξε η προβλεπόμενη και αναγκαία άμεση κινητοποίηση για τη διαχείριση του συμβάντος παρά μόνο έπειτα από τρεις ημέρες, καταγγέλλει ο Αρκτούρος.

Η καθυστέρηση αυτή δεν επηρεάζει μόνο τη διερεύνηση του περιστατικού, αλλά ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, την κτηνοτροφία και την άγρια πανίδα. Ένα δηλητηριασμένο ζώο που παραμένει στο πεδίο μπορεί να αποτελέσει δευτερογενή πηγή δηλητηρίασης για άλλα άγρια ή οικόσιτα ζώα, πολλαπλασιάζοντας τις συνέπειες ενός περιβαλλοντικού εγκλήματος. Η έγκαιρη ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών σε τέτοια περιστατικά δεν αποτελεί ζήτημα διακριτικής ευχέρειας αλλά θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας και βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας και την αποτροπή περαιτέρω απωλειών.