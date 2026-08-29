Νεκρός αναισθησιολόγος στο Μεσολόγγι: Οι πρώτες ενδείξεις για τα αίτια θανάτου του

Στο φως ήρθαν οι πρώτες ενδείξεις για τον θάνατο του 48χρονου γιατρού στο Μεσολόγγι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός εντός του Νοσοκομείου στο Μεσολόγγι.

Σύμφωνα με τον STAR, το επικρατέστερο σενάριο για τον θάνατο του γιατρού είναι ανακοπή ή έμφραγμα.

Ωστόσο, αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες, μαζί με τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, θα δώσουν καθοριστικές απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου του.

Πάντως, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο 48χρονος δεν είχε επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό ούτε αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας.

«Η σκέψη μας σε τέτοιες περιπτώσεις είναι στην εργασιακή εξουθένωση. Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου υπηρετούν μόνο δύο αναισθησιολόγοι. Αναρωτιόμαστε λοιπόν εάν δεν υπήρχε αυτή η έλλειψη προσωπικού στα νοσοκομεία και δεν υπήρχε αυτή η εργασιακή εξάντληση μήπως τέτοια τραγικά συμβάντα αποφεύγονταν», ανέφερε στο Star ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.