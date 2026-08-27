Νεκρός ο άνδρας που παρασύρθηκε από τρένο στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα

Νεκρός επιβεβαιώθηκε πως είναι ο άνδρας που παρασύρθηκε νωρίτερα σήμερα από αμαξοστοιχία της Hellenic Train, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε στις 9.12 το πρωί, όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η Hellenic Train, στο ύψος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Θεσσαλονίκης.

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο το τρένο δεν πρόλαβε να σταματήσει και τον παρέσυρε.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο onlarissa.gr πως είναι εξαιρετικά δύσκολη η ταυτοποίηση του.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Λόγω του συμβάντος, αναφέρει η Hellenic Train, πως αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα. Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων.