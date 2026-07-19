Νεμέα: Καρέ καρέ η εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια - Βίντεο με τους δράστες

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (19/07), περίπου μεταξύ 02:30 και 03:00, σε γνωστή καφετέρια στο κέντρο της Νεμέας.

Σύμφωνα με βίντεο που εξασφάλισε το korinthostv.gr, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους έφτασαν στο σημείο επιβαίνοντας σε μοτοσικλέτα.

Αφού στάθμευσαν το δίκυκλο, περιέλουσαν με εύφλεκτο υγρό και ειδικότερα βενζίνη, την είσοδο του καταστήματος, ενώ ποσότητα του υγρού διοχετεύτηκε και στο εσωτερικό μέσω της σχισμής της πόρτας.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας αναπτήρα, προκάλεσαν την ανάφλεξη και εγκατέλειψαν άμεσα το σημείο, διαφεύγοντας προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η φωτιά προκάλεσε υλικές ζημιές στην είσοδο και σε τμήμα του εσωτερικού του καταστήματος, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε ολόκληρη την επιχείρηση.

Το κατάστημα βρίσκεται δίπλα σε κατοικίες και άλλες επιχειρήσεις, γεγονός που θα μπορούσε να είχε θέσει σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και γειτονικές περιουσίες.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

Εξετάζονται το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της εμπρηστικής επίθεσης, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.