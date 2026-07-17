Εμπρησμοί στη Θεσσαλονίκη: «Ραμμένο» το στόμα του τέταρτου συλληφθέντα - Πού προσανατολίζονται οι έρευνες

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα (20/7) έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, για την υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

Στη συνέχεια, αφού οδηγήθηκε στην ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και δεν συνεργάστηκε με τις αρχές, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στα δικαστήρια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι διώξεις για τις οποίες θα απολογηθεί τη Δευτέρα (20/7) στις 10.00, αφορούν πέντε κακουργήματα: τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρησμό, παράβαση του νόμου περί όπλων.

Θεσσαλονίκη: Ερμητικά κλειστά τα χείλια του 25χρονου

Δύο φορές στελέχη της αντιτρομοκρατικής επιχείρησαν να του αποσπάσουν απολογία, ωστόσο ο 25χρονος δεν συνεργάστηκε και φέρεται να μην έδωσε ούτε αποτυπώματα.

Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του χτες το πρωί, εκτελώντας ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει η 3η τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση και στην οποία είχε δώσει απολογία, ο 24χρονος, εκ των τριών άλλων κατηγορουμένων για την υπόθεση.

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Ο 24χρονος στην απολογία του αναφέρει πως παρέδωσε τα κλειδιά στον 25χρονο. Βρέθηκαν σε μία καφετέρια το βράδυ της 26ης Ιουνίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κι εκεί του παρέδωσε τα κλειδιά για να τα δώσει ο 25χρονος σε έναν φίλο του, ο οποίος εκτιμάται ότι είναι ο 29χρονος.

Αυτό το σπίτι φαίνεται ότι έγινε ορμητήριο για τον 29χρονο και την 26χρονη που τοποθέτησαν τον φονικό εμπρηστικό μηχανισμό στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, ενώ τα δύο σπίτια έχουν μόλις 200 μέτρα απόσταση.

Θεσσαλονίκη: Το «προφίλ» του 25χρονου

Ο 25χρονος είναι μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου και γνώριμος στις αρχές. Από τις έρευνες που έκαναν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του στην Άνω Πόλη δεν βρέθηκε κάποιο αξιόλογο πειστήριο για την εξέλιξη των ερευνών.

Ο ίδιος είναι μέλος του αναρχικού συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, γι’ αυτό και κατά την προσαγωγή του στην ανακρίτρια έξω από το δικαστικό μέγαρο βρέθηκε σήμερα μία ομάδα αντιεξουσιαστών σε ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης.

Όταν έγινε η προσαγωγή της 26χρονης και του 29χρονου, την περασμένη Τρίτη, ο 25χρονος ήταν ανάμεσα σε αυτούς που έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το δικαστικό μέγαρο.