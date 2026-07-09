Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά - Βίντεο από το πύρινο «μανιτάρι» από την πρώτη έκρηξη

Βίντεο ντοκουμέντο από την έναρξη της φωτιάς στον Ασπρόπυργο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, δείχνοντας την πρώτη έκρηξη που σημειώθηκε.

Όπως φαίνεται στο βίντεο παρακείμενης επιχείρησης ανακύκλωσης, που παρουσίασε ο ΑΝΤ1, στο συνεργείο που βρίσκεται έγινε η μεγάλη έκρηξη.



Το σημείο όπου έγινε η έκρηξη είναι ένα συνεργείο βαρέων οχημάτων και λίγο πριν σημειωθεί η έκρηξη έκαναν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης.

Με κάποιον τρόπο δημιουργήθηκε η έκρηξη που φαίνεται στο βίντεο, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη.



Ο λόγος που υπήρξαν πολλοί τραυματίες είναι διότι πολλοί εργαζόμενοι κοντινών επιχειρήσεων έσπευσαν για να βοηθήσουν τους δύο άνδρες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν από το πύρινο μανιτάρι που δημιουργήθηκε κατά τη δεύτερη έκρηξη.

Οι συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα στον Ασπρόπυργο, και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι αξιωματικοί της Δ.Α.Ε.Ε. σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, του ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου, καθώς και του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Ασπρόπυργος: Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Από βυτιοφόρο προπανίου φαίνεται να ξεκίνησε η φωτιά στον Ασπρόπυργο, σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε πάει στο σημείο απ΄ όπου ξεκίνησε η φωτιά προκειμένου να επισκευαστούν οι σούστες του οχήματος.

Έγινε μια πρώτη έκρηξη στο σημείο απ΄ όπου ξεκίνησε η φωτιά. Εκεί τραυματίστηκαν οι δύο πρώτοι τραυματίες. Στη συνέχεια έτρεξαν εργαζόμενοι από τα γύρω εργοστάσια προκειμένου να βοηθήσουν και τότε ακολούθησε η μεγάλη έκρηξη.

Κατά τη μεγάλη έκρηξη έσκασε το βυτιοφόρο, ο ιδιοκτήτης του οποίου ισχυρίζεται ότι ήταν άδειο.

Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματικούς της Πυροσβεστικής κανένα βυτιοφόρο προπανίου δεν μπορεί να είναι τελείως άδειο. Ακόμα και 100 λίτρα προπανίου θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυτή την έκρηξη.

Η έρευνα μόλις ξεκίνησε και μεταξύ άλλων θα εξεταστεί, εάν ήταν κατάλληλος ο χώρος να γίνουν οι συγκεκριμένες εργασίες και αν θα έπρεπε να είχαν βγάλει το βυτίο με το προπάνιο.

Οι τραυματίες

Υπενθυμίζεται ότι, συνολικά 11 άτομα τραυματίστηκαν από τη φωτιά, εκ των οποίων τρία διασωληνώθηκαν. Οι δύο που μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύονται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Ο πρώτος είναι άνδρας 41 ετών, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 75% του σώματός του, ενώ οι γιατροί εκτιμούν ότι έχει υποστεί και εισπνευστικό έγκαυμα. Νοσηλεύεται στην εξειδικευμένη Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων, πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο δεύτερος εγκαυματίας, ηλικίας 54 ετών, έχει εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, παρουσιάζει έντονη υποθερμία και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.

Από τους έξι τραυματίες που είχαν διακομιστεί στο Θριάσιο Νοσοκομείο, μόνο ένας παραμένει για νοσηλεία, φέροντας ελαφρά εγκαύματα και έχοντας σταθερή κλινική εικόνα.

Παράλληλα, στο Νοσοκομείο Αττικόν παραμένουν τέσσερα άτομα, τα οποία προσήλθαν με αναπνευστικά προβλήματα και υποβάλλονται σε εξετάσεις από το ιατρικό προσωπικό.