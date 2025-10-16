Νέο κάλεσμα σε συγκέντρωση στο μνημείο των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα

Με αφορμή τον νέο Νόμο που περνάει η Κυβέρνηση για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τα ονόμα των θυμάτων των νεκρών στα Τέμπη που θα σβήσουν, η ομάδα «Μέχρι Τέλους» εξήγγειλε νέο κάλεσμα για ειρηνική συγκέντρωση στο σημείο που αναγράφονται τα ονόματα των νεκρών, μπροστά από τη Βουλή.

«Όσο κάποιοι προκαλούν με την στάση και τις αποφάσεις τους, άλλο τόσο εμείς θα βρισκόμαστε στους δρόμους και θα μαχόμαστε καθημερινά για την αποκατάσταση των θεσμών αυτής της χώρας.

Μιας χώρας που γέννησε την Δημοκρατία και τώρα πάει να την σκοτώσει!

Η ομάδα Μέχρι Τέλους, οι συγγενείς των θυμάτων, οι επιζώντες του τρένου και οι οικογένειες αυτών, σας καλούν την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 20:00 στο μνημείο των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών, στο Συνταγμα» αναφέρει το κάλεσμα».

— Μέχρι Τέλους (@mexritelous2802) October 16, 2025

