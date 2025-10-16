Σε εφαρμογή έχουν μπει τα αυστηρά μέτρα που προανήγγειλε η κυβέρνηση, με τις Αστυνομικές Δυνάμεις να βρίσκονται μπροστά στη Βουλή και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Φοιτητές ξεκίνησαν κινητοποιήσεις και στο βίντεο που εξασφάλισε το Orange Press Agency, φαίνεται η στιγμή που τα μπλοκ των φοιτητών έφτασαν στο σημείο και βρήκαν μπροστά τους διμοιρίες των ΜΑΤ που δεν τους επέτρεψαν να πλησιάσουν.

«Πρόκειται για μια εντελώς προκλητική κίνηση. Απαιτούμε η αστυνομία να φύγει τώρα από το μνημείο των Τεμπών, να ξαναγράψουμε τα ονόματα των θυμάτων, απαιτούμε να σταματήσει η χυδαία συγκάλυψη» ανέφερε από μικροφώνου μια φοιτήτρια.

Οι διμοιρίες παρέμειναν στις θέσεις τους, δίχως να προκληθεί κάποια ένταση, με τα μπλοκ των φοιτητών να κινούνται στη συνέχεια προς την Πανεπιστημίου.

Στο τέλος της κινητοποίησης προέκυψε μια μικρή λεκτική αντιπαράθεση επί της Σίνα, καθώς οι φοιτητές κινούνταν προς τη Νομική για να συνεδριάσει το συντονιστικό τους. Φτάνοντας στην Ακαδημίας βρήκαν ξανά μπροστά τους ΜΑΤ, ωστόσο μετά από επαφές με την πρυτανική αρχή ο δρόμος άνοιξε και οι φοιτητές μπήκαν στο κτίριο της Νομικής.