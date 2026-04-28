Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο νταής οδηγός που ξυλοκόπησε την 36χρονη για το πάρκινγκ - Το έσκασε πριν συλληφθεί

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός ο οποίος ξυλοκόπησε μία 36χρονη, με αφορμή μία θέση πάρκινγκ στο Παγκράτι.

Όπως γίνεται γνωστό από το Action24, η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τον οδηγό της μηχανής, που επιτέθηκε με αγριότητα στη γυναίκα όταν εκείνη προσπαθούσε να παρκάρει το όχημά της.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (25/04), όταν η 36χρονη είχε πάει στην περιοχή για να συναντήσει μία φίλη της. Εκείνη βλέποντας πως υπάρχει ελεύθερη θέση στάθμευσης και επειδή είναι σπάνιες εκεί, κατέβηκε για να την κρατήσει.

Όταν έφτασε η γυναίκα και επιχείρησε να σταθμεύσει, ο άνδρας την εξύβρισε, αρχικά, επειδή εκεί πάρκαρε τη μηχανή του.

Στη συνέχεια, τη χτύπησε αλλά και την κλώτσησε, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός.

Περίοικοι έσπευσαν να επέμβουν αλλά ο οδηγός κατάφερε να το σκάσει μέσα στο χάος.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει κάταγμα.

Ο επίτιμος πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο ίδιο μέσο, έκρινε πως είναι «φοβερό το πώς κάποιοι βγάζουν την επιθετικότητά τους».

Ο ίδιος αποκάλυψε πως στον καυγά είχε αναμειχθεί και ένας ηλικιωμένος κάτοικος της περιοχής, ο οποίος είχε εκφράσει παράπονα για το ότι κρατούσαν τη θέση.

«Δεν μπορούν να κυκλοφορούν τέτοιοι άνθρωποι, επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο» επεσήμανε και διερωτήθηκε: «Δεν μπορούσε να παρκάρει αλλού με τη μηχανή;».

Νομικός που ήταν στο πάνελ εξήγησε πως όταν και αν συλληφθεί, ο οδηγός θα βρεθεί αντιμέτωπος με πλημμέλημα ή μπορεί να δικαστεί για επικίνδυνη σωματική βλάβη. «Πρέπει να έχουμε βαριά σωματική βλάβη για κακούργημα» εξήγησε.