Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο νταής οδηγός που ξυλοκόπησε την 36χρονη για το πάρκινγκ - Το έσκασε πριν συλληφθεί

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός ο οποίος ξυλοκόπησε μία 36χρονη, με αφορμή μία θέση πάρκινγκ στο Παγκράτι.
Όπως γίνεται γνωστό από το Action24, η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τον οδηγό της μηχανής, που επιτέθηκε με αγριότητα στη γυναίκα όταν εκείνη προσπαθούσε να παρκάρει το όχημά της.
Όλα συνέβησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (25/04), όταν η 36χρονη είχε πάει στην περιοχή για να συναντήσει μία φίλη της. Εκείνη βλέποντας πως υπάρχει ελεύθερη θέση στάθμευσης και επειδή είναι σπάνιες εκεί, κατέβηκε για να την κρατήσει.
Όταν έφτασε η γυναίκα και επιχείρησε να σταθμεύσει, ο άνδρας την εξύβρισε, αρχικά, επειδή εκεί πάρκαρε τη μηχανή του.
Στη συνέχεια, τη χτύπησε αλλά και την κλώτσησε, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός.
Περίοικοι έσπευσαν να επέμβουν αλλά ο οδηγός κατάφερε να το σκάσει μέσα στο χάος.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει κάταγμα.
Ο επίτιμος πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο ίδιο μέσο, έκρινε πως είναι «φοβερό το πώς κάποιοι βγάζουν την επιθετικότητά τους».
Ο ίδιος αποκάλυψε πως στον καυγά είχε αναμειχθεί και ένας ηλικιωμένος κάτοικος της περιοχής, ο οποίος είχε εκφράσει παράπονα για το ότι κρατούσαν τη θέση.
«Δεν μπορούν να κυκλοφορούν τέτοιοι άνθρωποι, επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο» επεσήμανε και διερωτήθηκε: «Δεν μπορούσε να παρκάρει αλλού με τη μηχανή;».
Νομικός που ήταν στο πάνελ εξήγησε πως όταν και αν συλληφθεί, ο οδηγός θα βρεθεί αντιμέτωπος με πλημμέλημα ή μπορεί να δικαστεί για επικίνδυνη σωματική βλάβη. «Πρέπει να έχουμε βαριά σωματική βλάβη για κακούργημα» εξήγησε.
