Νέο σοκαριστικό βίντεο με ανήλικες: Άγριο ξύλο με γροθιές και κλωτσιές

Δεν έχει τέλος η βία μεταξύ ανηλίκων, καθώς ένα ακόμα περιστατιστατικό με πρωταγωνίστριες ανήλικες μαθήτριες έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Όπως αναφέρει το Mega, άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο κοριτσιών, με γροθιές, κλωτσιές και βρισιές μπροστά σε άλλους μαθητές, σημειώθηκε έξω από σχολείο, ενώ κυκλοφορεί και σχετικό βίντεο.

Άλλοι ανήλικοι παρακολουθούν αμέτοχοι και όχι μόνο δεν προσπαθούν να τις χωρίσουν, αλλά σιγοντάρουν και προτρέπουν να συνεχιστεί ο καυγάς, με τα πάντα να καταγράφονται στα κινητά.

Συχνά είναι τα περιστατικά, κατά τα οποία μικρά κορίτσια τσακώνονται με το παραμικρό, απειλούν, δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία, συχνά έχοντας πάνω τους μαχαίρια και σουγιάδες.

Μαρτυρίες ανηλίκων αναφέρουν ότι τα περισσότερα περιστατικά ανήλικης βίας και ιδιαίτερα ανάμεσα σε κορίτσια ξεκινούν από παρεξήγηση και μέσω ραντεβού, καταλήγουν σε ομαδικό ξυλοδαρμό έξω από τα σχολεία.

Τα βίντεο που διακινούνται στα κινητά των ανηλίκων προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς όλο και αυξάνονται.