Νέο τριήμερο πένθος στην Ηλιούπολη για τη 17χρονη που κατέληξε: «Παγωμένη» η τοπική κοινωνία

Ο θάνατος και της δεύτερης κοπέλας, που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, οδήγησε τον δήμο να ανακοινώσει την κήρυξη και νέου τριήμερου δημοτικού πένθους για την πόλη, έως και την Κυριακή (17/5).
Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη «εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο και της έτερης 17χρονης συμπολίτισσάς μας».
Κατά τη διάρκεια του δημοτικού πένθους, οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα και στα κτήρια του δήμου θα συνεχίζουν να κυματίζουν μεσίστιες, αναβάλλονται και πάλι όλες οι εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του δήμου, ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγή, όπως επίσης και όλες οι αθλητικές ομάδες πριν τη διεξαγωγή των αγώνων.
