Νέοι «κεραυνοί» από Μαρτίκα: «Πολύ μεγαλύτερο το ποσό εξαπάτησης, κίνδυνος να αποκύψουν στοιχεία»

Για την υπόθεση του κυκλώματος απατεώνων με τα καζίνο και τις ράβδους χρυσού, στα δίχτυα του οποίου βρέθηκε μπλεγμένος, βοηθώντας στη συνέχεια στην εξάρθρωσή του, μίλησε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Ο ιδιοκτήτης φαρμακείων και πρώην παίκτης ριαλίτι, μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και αρχικά εξήρε την επιχείρηση της Αστυνομίας.

«Έχει κάνει τεράστια δουλειά η ελληνική αστυνομία και το ελληνικό FBI, πρέπει να έχουμε την καλύτερη αστυνομία σε όλο τον κόσμο γιατί έζησα, εδώ και ένα χρόνο, όλη αυτή την αποκάλυψη της απάτης.

Αν αυτοί οι εγκληματίες αφεθούν ελεύθεροι, υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος να παραποιηθούν και να αποκρύψουν στοιχεία. Πρέπει να προφυλακιστούν.

Έχουν εκθέσει τρομερά πολύ κόσμο, που δεν έφταιγε σε τίποτα, χρησιμοποιώντας τον ως «βιτρίνα» για να παρακινούν και να διαλύουν τα θύματά τους».

Για την προσωπική του ιστορία εξαπάτησης και τα όσα αποκάλυψε για τον Παντελή Παντελίδη, ανέφερε: «Δεν έχετε ιδέα, τι μου έχουν στείλει. Κόσμος που έχει εξαπατηθεί. Το ποσό της εξαπάτησης είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι διασταυρωμένα τα στοιχεία από πάρα πολλές πλευρές. Από πολύ στενό κύκλο του Παντελή Παντελίδη, οι οποίοι επιβεβαιώνουν, όλα αυτά που αποκαλύφθηκαν».

Για τις απειλές που έχει δεχθεί, είπε: «Έχουν γίνει απειλές για την ίδια μου τη ζωή. Δεν τους φοβάμαι. Όποιος έχει πέσει θύμα οποιασδήποτε απάτης να μην φοβάται να μιλάει. Είναι όλοι οι απατεώνες θρασύδειλοι. Όταν βγουν στη φόρα μαζεύονται και κρύβονται. Αυτός που έχει το θάρρος και είναι το θύμα, κερδίζει».



