Μετά τον σεισμό των 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, καταγράφηκαν άλλες τρεις δονήσεις της τάξης των 4,5 , 4 και 3,3 βαθμών στην περιοχή της Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτο, ο πρώτος σεισμός ήταν 4,5 Ρίχτερ και κατεγράφη στις 11:40 το πρωί. Το επίκεντρό του είναι 12 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων και το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 19,2 χιλιόμετρα.

Σεισμός στη Θεσπρωτία | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Έξι λεπτά αργότερα, στις 11:46 κατεγράφη άλλη μία δόνηση στη Θεσπρωτία, αυτή τη φορά της τάξης των 3,3 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση, που μπορεί να αλλάξει.

Το επίκεντρό της ήταν 5 χιλιόμετρα ανατολικά των Φιλιατών και το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 25 χιλιόμετρα.

Στις 11:50 το Γεωδυναμικό έπιασε και έναν τρίτο σεισμό, της τάξης των 4 βαθμών Ρίχτερ. Ο σεισμός αυτός, κατά την αυτόματη λύση, έγινε σε περιοχή 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας και το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

