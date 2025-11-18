Νέος Κόσμος: Η κυνική ομολογία του δράστη για τον ξυλοδαρμό και το σπρέι πιπεριού του θύματος

Σοκάρει η ομολογία του δράστη που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου έναν 58χρονο οδηγό, με αφορμή διαπληκτισμό για την προτεραιότητα σε δρόμο στο Νέο Κόσμο.

Όπως προκύπττει από το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, δράστης και θύμα διαπληκτίστηκαν σε διάφορες χρονικές στιγμές που είχαν ως κατάληξη τον ξυλοδαρμό του 58χρονου μέσα στο όχημά του από τον 29χρονο, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια στιγμή μετά τον αρχικό τους διαπληκτισμό, ο 29χρονος μπήκε σε γυμναστήριο της περιοχής για περίπου 10-15 λεπτά και μάλιστα φέρεται να είπε στον γυμναστή «έχω πολλά νεύρα, θέλω να ξεδώσω».

Στη συνέχεια βλέπει έξω τον 58χρονο με τον οποίο είχε διαπληκτιστεί και ξεκινά ο δεύτερος γύρος του καβγά.

Διαβάστε επίσης: Νέος Κόσμος: Ομολόγησε ο 29χρονος ότι έδειρε μέχρι θανάτου τον οδηγό

Εκεί, το θύμα ψεκάζει τον δράστη με σπρέι πιπεριού και ύστερα αρχίζει η καταδίωξη με τα τραγικά αποτελέσματα.

Όλα έχουν καταγραφεί σε βίντεο ενώ η αστυνομία ταυτοποίησε τον ιδιοκτήτη της μηχανής του δράστη, που ήταν ένας 21χρονος φίλος του 29χρονου. Από εκείνον, έφτασαν στον 29χρονο.

Σε βάρος του δράστη έχουν σχηματιστεί τρεις δικογραφίες για παρόμοιες περιπτώσεις ξυλοδαρμών πριν ένα μήνα, το 2022 και το 2023.

Ο κάτοχος της μηχανής και φίλος του δράστη, επίσης έχει παρελθόν σε διαρρήξεις και κλοπές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης χτύπησε με μανία το κεφάλι και το πρόσωπο του θύματος πολλές φορές στο τιμόνι ενώ βρέθηκε σπασμένο και το μπροστά τζάμι του αυτοκινήτου.