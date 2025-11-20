Σοκάρει νέο βίντεο ντοκουμέντο που έρχεται στο φως από την υπόθεση στον Νεό Κόσμο, όπου 29χρονος σκότωσε στο ξύλο 58χρονο μετά από τσακωμό για το ποιος έχει προτεραιότητα στον δρόμο.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται καθαρά η στιγμή κατά την οποία το 58χρονο θύμα ψεκάζει με σπρέι τον 29χρονο, λίγο πριν την μοιραία επίθεση αφού είχαν καυγαδίσει για το ποιος είχε προτεραιότητα στον δρόμο.

Σημειώνεται πως ο 58χρονος είχε χάσει τον έλεγχο του οχήματος πέφτοντας σε σταθμευμένο Ι. Χ. ενώ σε απόσταση αναπνοής βρισκόταν ο 29χρονος αναβάτης μηχανής, ο οποίος πλησίασε το όχημα και από το ανοιχτό παράθυρο άρχισε να χτυπά με γροθιές το κεφάλι του θύματος στο τζάμι αφήνοντας τον νεκρό.

Στο βίντεο το θύμα φαίνεται να βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο ενώ ο 29χρονος πάνω στη μηχανή του, μέχρι που ο 58χρονος μετακινείτε προς τα πίσω σταματώντας ακριβώς δίπλα του και τον ψεκάζει με σπρέι. Στη συνέχεια ο 29χρονος πάει να τον κυνηγήσει τρέχοντας αρχικά αλλά μετά επιστρέφει πάνω στη μηχανή καταδιώκοντας τον 58χρονο.

Ο 29χρονος ομολόγησε την πράξη του καθώς οδηγήθηκε στο δικαστήριο ενώ πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Τα χτυπήματα του 29χρονου ήταν μετρημένα και στρατηγικά καθώς γνώριζε πολεμικές τέχνες ενώ ο συγκεκριμένος είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές, καθώς είχε εμπλακεί σε ακόμη τρία περιστατικά βίας.