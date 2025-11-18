Νέος Κόσμος: Τα σενάρια που εξετάζονται με τον νεκρό μετά από τροχαίο

Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών αναφορικά με τον 58χρονο που είχε τροχαίο χθες στον Νέο Κόσμο, και λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.

Ο γεγονός πως έφερε πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και στο πρόσωπο έχει κάνει την αστυνομία να ερευνά το ενδεχόμενο ο άνδρας να δέχθηκε γροθιές από 2 άτομα τα οποία επέβαιναν σε ένα μηχανάκι.

Οι γείτονες ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι οι επιβάτες ενός διερχόμενου δίκυκλου, επιτέθηκαν στον 58χρονυο γιατί ισχυρίστηκαν ότι τους είχε κλείσει τον δρόμο.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν στην οδό Σουλιέ.