Νέος σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Εύβοια – Αισθητός στην Αθήνα

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, ενώ έγινε ιδιαίτερα αισθητή και σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός στην Εύβοια σημειώθηκε στις 22:48 και είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λίμνης.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 17,6 χιλιόμετρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην περιοχή σημειώθηκαν νωρίτερα και άλλοι σεισμοί με τον μεγαλύτερο να ανέρχεται στα 5,2 Ρίχτερ.

