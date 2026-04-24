Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη: Οι οδηγίες Τσελέντη και η προειδοποίηση για «σεισμικό κύμα»

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:20 το πρωί στην Κρήτη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε επτά χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν ιδιαίτερα μικρό, καθώς υπολογίστηκε στα 9,7 χιλιόμετρα.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη του φαινομένου, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης εμφανίστηκε καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα ήταν αναμενόμενη για τους επιστήμονες, αφού τους τελευταίους μήνες είχε καταγραφεί αυξημένη μικροσεισμική ακολουθία στην περιοχή.

Ο κ. Τσελέντης εκτίμησε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον κύριο σεισμό, ωστόσο προειδοποίησε ότι λόγω του χαμηλού εστιακού βάθους είναι αναμενόμενο να ακολουθήσουν αρκετοί μετασεισμοί μικρότερης έντασης τις επόμενες ημέρες.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, ο καθηγητής συνέστησε στους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, υπογραμμίζοντας ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος προκύπτει από τον αδικαιολόγητο πανικό και την πιθανή πτώση αντικειμένων εντός των οικιών.

Παράλληλα, κάλεσε τους ιδιοκτήτες παλαιότερων κτισμάτων να ζητήσουν έλεγχο από μηχανικούς σε περίπτωση που παρατηρήσουν καταπονήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αποφυγή των θαλάσσιων δραστηριοτήτων για τις προσεχείς ημέρες, ειδικά για τα μικρά παιδιά, θυμίζοντας ότι ανάλογος σεισμός στην ίδια περιοχή το 2020 είχε συνοδευτεί από μικρό τσουνάμι.

Η έντονη σεισμικότητα της Κρήτης συνδέεται άμεσα με τη γεωλογική σύγκρουση της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής τεκτονικής πλάκας, μια διαδικασία που καθιστά το νησί μια μόνιμα ενεργή ζώνη.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Τσελέντης απηύθυνε έκκληση για υπευθυνότητα στη διαχείριση της πληροφόρησης, τονίζοντας ότι η διασπορά υπερβολικών ειδήσεων μπορεί να βλάψει την τουριστική εικόνα του τόπου χωρίς πραγματικό λόγο.

Νέα σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ στην Κρήτη

Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 09:32, σε απόσταση 405 χλμ. νότια-νοτιοανατολικά της Αθήνας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 22 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου.