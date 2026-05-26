Νέος συναγερμός στην Κορινθία: Ξαναφάνηκε καρχαρίας στις Κεχριές

Ένας γνώριμος «επισκέπτης» φαίνεται πως επέστρεψε στα νερά της Κορινθίας, προκαλώντας αναστάτωση αλλά και έντονο ενδιαφέρον. Καρχαρίας εντοπίστηκε για ακόμα μια φορά σε κοντινή απόσταση από την παραλία στις Κεχριές, με τους ειδικούς και τους ντόπιους να εκτιμούν ότι πρόκειται για το ίδιο ακριβώς ζώο που είχε εμφανιστεί στο ίδιο σημείο και το προηγούμενο διάστημα.

Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο. Στην ευρύτερη περιοχή του Σαρωνικού και του Κορινθιακού κόλπου, οι καταγραφές μεγάλων θαλάσσιων ειδών έχουν πυκνώσει επικίνδυνα το τελευταίο διάστημα, με παρόμοια κητώδη και καρχαριοειδή να κάνουν «βόλτες» πολύ κοντά σε πολυσύχναστες ακτές.

Τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες;

Η νέα αυτή εμφάνιση έρχεται να προστεθεί σε ένα γενικότερο μπαράζ εμφανίσεων καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία χρόνια. Οι συχνότερες συναντήσεις ανθρώπων και καρχαριών στις ελληνικές ακτές γεννούν εύλογα ερωτήματα και μια διάχυτη ανησυχία στους λουόμενους, ειδικά τώρα που η καλοκαιρινή περίοδος πλησιάζει.