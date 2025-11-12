Νίκαια: «Δεν βγήκα, γιατί φοβήθηκα - Ήταν γερό το μπαμ» - Tι λέει αυτόπτης μάρτυρας

«Δεν βγήκα, γιατί φοβήθηκα. Ήταν γερό το μπαμ», ανέφερε γείτονας του σωφρονιστικού υπαλλήλου στη Νίκαια, του οποίου το αυτοκίνητο πυρπόλησαν άγνωστοι τα ξημερώματα στην οδό Ευριπίδου, πετώντας και μία χειροβομβίδα.

Ο κάτοικος της περιοχής περιέγραψε τον ισχυρό θόρυβο που τον ξύπνησε μέσα στη νύχτα.

Όπως αναφέρει ο γείτονας στο Orange Press Agency: «Κατά τις 4:00, 4 και τέταρτο εκεί πέρα, άκουσα ένα μεγάλο θόρυβο. Ο θόρυβος αυτός δεν ήξερα τι είναι, δεν φαντάστηκα. Και μου λένε σήμερα ότι κάτι έγινε, έκρηξη, λένε, ΚΆΤΙ. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι, αλλά ήταν μεγάλος θόρυβος. Ήταν γερό το μπαμ αυτό που ακούστηκε.

Τους γείτονες δεν τους ξέρω, γιατί έχουν αλλάξει, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, εντάξει, στην περιοχή. Αλλά από κει και πέρα, αυτό το περιστατικό πρώτη φορά συμβαίνει. Δεν έχει ξανασυμβεί εδώ τέτοιο πράγμα στην περιοχή.

Δεν βγήκα, γιατί φοβήθηκα. Λέω, τι, άμα είναι κάτι, τι, μη μας κάνουνε καμιά ζημιά. Ήταν πολύ έντονος ο θόρυβος».