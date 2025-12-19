Νίκος Γιαννόπουλος: «Μετά από όσα είπε ο Νίκος Παππάς υπάρχει πλήρης παραδοχή - Θα καταθέσω μήνυση»

Μήνυση και στην Ελλάδα αναμένεται να καταθέσει ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος που καταγγέλλει ότι δέχτηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά.

Όπως σχολίασε ο κ. Γιαννόπουλος, σύμφωνα με την εκπομπή «Το' χουμε» του ΣΚΑΪ, «μετά από αυτά που είπε ο Νίκος Παππάς, δεν χρειάζεται να πω τίποτα εγώ. Υπάρχει πλήρης παραδοχή. Βέβαια θα προχωρήσω σε μήνυση και θα τρέξει και η διαδικασία άρσης ασυλίας του. Το έχω ήδη μηνύσει και στη Γαλλία».

Πώς περιέγραψε το περιστατικό στο Στρασβούργο ο Νίκος Παππάς

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Παππάς περιέγραψε τη δική του εκδοχή των γεγονότων για το βράδυ στο Στρασβούργο. «Ένιωσα κάποιος να με παρασύρει που μου φάνηκε επιτηδευμένο. Τον σταμάτησα και του είπα "ζήτα συγγνώμη".

Πήρα μια απάντηση που με σόκαρε ότι "σιγά μη ζητήσω συγγνώμη σε εσένα ρε Παππά". Δεν ήθελα να λογομαχήσω εκεί και σηκώθηκα πάνω και του είπα ότι δεν κατάλαβα το ύφος του», ανέφερε ο Νίκος Παππάς λέγοντας ότι ο δημοσιογράφος του είπε «Ξέρεις ποιος είμαι» και ότι «μπορώ να σε καταστρέψω».

«Καθώς βγαίναμε έξω μου πέταξε ένα σχόλιο για ένα προσωπικό και ευαίσθητο θέμα. Μου έκανε εντύπωση και με σόκαρε γιατί το ξέρουν ελάχιστοι. Έχει να κάνει με θέμα υγείας.

Δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτό που ένιωσα. Έχασα την ψυχραιμία μου. Σήκωσα το χέρι μου, σε καμία περίπτωση δεν τον γρονθοκόπησα, δεν τον χτύπησα από πίσω. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να προκαλέσω σωματική βλάβη, που εκ του αποτελέσματος, δεν συνέβη το παραμικρό.

Σε καμία περίπτωση δεν είμαι περήφανος για αυτή την πράξη. Δεν με τιμά και μετανιώνω. Μετά από αυτή τη χειρονομία έφυγα και πήγα μέσα».

Σε διευκρινιστική ερώτηση για το τι σημαίνει ότι σήκωσε το χέρι του, ο Νίκος Παππάς σχολίασε: «Είμαι 1,95, αν είχα γρονθοκοπήσει ένα άνθρωπο έστω ένα σημάδι, μια γρατσουνιά θα την είχα κάνει. Βγήκε σε 30 εκπομπές ατσαλάκωτος» και πρόσθεσε αργότερα ότι έκανε μια υποτιμητική κίνηση εναντίον του δημοσιογράφου.

Συνεχίζοντας να περιγράφει όσα εκτυλίχθηκαν κατά το περιστατικό, ανέφερε ότι περιέγραψε στην παρέα του τι συνέβη και ζήτησε να φύγουν λόγο κακής διάθεσης και πως έξω από το μαγαζί είχε στηθεί πηγαδάκι με τους δημοσιογράφους και τον καταγγέλλοντα και τους πλησίασε ζητώντας να του εξηγήσει πώς προέκυψε όλο αυτό.

«Κάποιος από την παρέα είπε: "Εσύ είσαι Ευρωβουλευτής και δέρνεις δημοσιογράφους;" και απάντησα ότι «αν ήθελα να τον δείρω, θα το έκανα». Είπα ότι «αν πιστέψεις ότι έδειρα κάποιον φώναξε την αστυνομία να αξιολογήσει το περιστατικό». Τον προέτρεψε τότε φίλος του να φύγει από το σημείο. Ρώτησα ποιος είναι και τότε συνειδητοποίησα ότι με ξέρει από τη διαδρομή μου στο μπάσκετ».