Νίκος Ρωμανός: Από τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου στη «σακούλα» των Αμπελοκήπων

Τζαβέλλα και Μεσολογγίου γωνία. 17 χρόνια μετά από τη στυγερή δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από το υπηρεσιακό όπλο του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα. Δύο ολόκληρες ζωές που κανείς δεν τις έζησε. Το ένα νήμα κόπηκε στα 15 του χρόνια. Το άλλο άρχισε από τότε να ξετυλίγεται ή να ξεφτίζει. Το μοιραίο βράδυ στα Εξάρχεια, ο Γρηγορόπουλος δεν ήταν μόνος. Στο πλευρό του ήταν ο κολλητός του. Ο Νίκος Ρωμανός έγινε αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος.

«Είναι κάτι στιγμές... σε γεμίζουν με πείσμα και άχτι», όπως λένε και οι στίχοι της Πολυξένης Βελένη στο τραγούδι του Νίκου Παπάζογλου. Ένα πείσμα και ένα άχτι που ακόμα και αν δεν γεννήθηκε εκείνο το βράδυ, σίγουρα γιγαντώθηκε και παραμένει άσβεστο. 17 χρόνια μετά παλεύει για τη δική του ελευθερία, καθώς μια νέα δικαστική απόφαση τον κρατά στη φυλακή.

Το μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια | eurokinissi

«Εκείνο το βράδυ»: Η μαρτυρία του Ρωμανού για τη δολοφονία

Ο Αλέξης ήταν ο κολλητός φίλος του Ρωμανού και εκείνη τη νύχτα είχαν βγει μαζί με την παρέα τους για να γιορτάσουν την ονομαστική γιορτή του δεύτερου, 6 Δεκεμβρίου.

Τα γεγονότα είναι λίγο-πολύ γνωστά σε όλους. Στις 9 το βράδυ ένα περιπολικό της αστυνομίας περνούσε από την περιοχή των Εξαρχείων και δέχτηκε αποδοκιμασίες. Έγινε ένας λεκτικός διαπληκτισμός και με την παρέα του Γρηγορόπουλου. Τότε ο ειδικός φρουρός Επαμεινώνδας Κορκονέας και ο συνάδελφος του πάρκαραν και κινήθηκαν προς τη διασταύρωση των οδών Μεσολογγίου και Τζαβέλλα.

Ο Κορκονέας σήκωσε το υπηρεσιακό του περίστροφο, σημάδεψε προς τον 15χρονο Αλέξη Γρηγορόπουλο και πυροβόλησε. Ο Αλέξης έπεσε νεκρός ακαριαία καθώς η σφαίρα διαπέρασε την καρδιά του. Οι αστυνομικοί αναχώρησαν σαν να μη συνέβη τίποτα και επέστρεψαν στο περιπολικό τους. Όλα αυτά είχα γίνει μπροστά στα μάτια του Ρωμανού.

Έγραφε αργότερα σε κείμενο του 2015 για το περιστατικό: «Οι δυο μπάτσοι άρχισαν να βρίζουν και τότε παρατηρήσαμε ότι είχαν έρθει μόνοι τους χωρίς κάποια υποστηρικτική αστυνομική δύναμη. Έτσι κάποιοι από εμάς κινήθηκαν προς το μέρος τους και ο Αλέξανδρος ο οποίος είχε πάει πιο μπροστά τους πέταξε κάτι μπουκάλια μπύρας από αυτά που πίναμε. Μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα ο Κορκονέας έβγαλε το όπλο του και ολοκλήρωσε με σφαίρες τη συγκεκριμένη αντιπαράθεση που είχε ξεκινήσει πριν λίγη ώρα.

Μια σφαίρα στην καρδιά του Αλέξανδρου για να κλείσει ο κύκλος της παντοδυναμίας της κρατικής μηχανής. Μια κηλίδα από αίμα στον πεζόδρομο της Μεσολογγίου για να ανοίξει ο κύκλος της εξέγερσης που έκανε συντρίμμια την έννομη τάξη και έσπειρε το χάος και την αναρχία σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας».

Το Βελβεντό, τα «πειραγμένα» πρόσωπα και η καταδίκη

Η δολοφονία του κολλητού του φίλου σημάδεψε τον Νίκο Ρωμανό (χωρίς βέβαια αυτό να προβαίνουμε σε εύκολες ψευδοψυχαναλυτικές εξηγήσεις). Περίπου πέντε χρόνια μετά, τον Φεβρουάριο του 2013, ο Νίκος Ρωμανός συλλαμβάνεται μαζί με τρία ακόμα άτομα για απόπειρα ληστείας στο Βελβεντό Κοζάνης.

Η σύλληψη του Νίκου Ρωμανού για τα γεγονότα στο Βελβεντό | EUROKINISSI

Στη δημοσιότητα βγαίνουν οι φωτογραφίες των τεσσάρων συλληφθέντων. Παρά το άτεχνο photoshop που επιχείρησε η αστυνομία, έγινε φανερό ότι οι τέσσερις συλληφθέντες είχαν υποστεί βίαιο ξυλοδαρμό. Ο ίδιος ο Ρωμανός είχε μελανιασμένο μάτι και το πρόσωπό του ήταν πρησμένο από το ξύλο.

Ταυτόχρονα η ληστεία των τραπεζών είχε συνδεθεί με την τρομοκρατική οργάνωση «Πυρήνες της Φωτιάς», αναίτια όπως αποδείχτηκε, καθώς ο Ρωμανός αθωώθηκε για τη συμμετοχή στην εν λόγω οργάνωση. Για τη ληστεία στο Βελβεντό καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό με ποινή κάθειρξης 11 ετών.

Απεργία πείνας, αποφυλάκιση

Κορύφωση της παρουσίας του στις φυλακές Κορυδαλλού ήταν η επιστολή που συνέταξε στην οποία προανήγγειλε την απόφασή του να ξεκινήσει απεργία πείνας. Ο λόγος που προχώρησε σε αυτή τη διαμαρτυρία ήταν ότι οι αρχές δεν ενέκριναν τις άδειες που απαιτούνταν προκειμένου να του επιτραπεί η παρακολούθηση μαθημάτων στη σχολή στην οποία είχε περάσει.

Η απεργία της πείνας του που από ένα σημείο και μετά έγινε και απεργία δίψας κράτησε για έναν μήνα. Πλήθος ανθρώπων, όχι μόνο του κινηματικού χώρου, στάθηκαν στο πλευρό του μιλώντας για το δίκαιο των αιτημάτων του. Χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν στον δρόμο, ενώ διαδηλώσεις έγιναν και σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Τελικά, ο Ρωμανός ταλαιπωρημένος και έχοντας χάσει 20 κιλά, δικαιώθηκε.

Έχοντας εκτίσει την ποινή του και έξι χρόνια μετά τον εγκλεισμό του, ο Ρωμανός αφέθηκε ελεύθερος τον Ιούλιο του 2019 λόγω καλή διαγωγής που αναγνωρίστηκε ως ελαφρυντικό από τον Άρειο Πάγο και λειτούργησε ως ο τρόπος να μειωθεί η πολύ βαριά αρχική ποινή που του είχε επιβληθεί.

Η ανατροπή των Αμπελοκήπων: Πώς ένα αποτύπωμα σε σακούλα τον έστειλε ξανά φυλακή

Έναν χρόνο πριν, τον Νοέμβρη του 2024 ο Νίκος Ρωμανός θα περάσει και πάλι την πόρτα της φυλακής. Συνελήφθη για την έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε ένας 36χρονος και τραυματίστηκε σοβαρά μία 33χρονη.

Ο ίδιος είναι κατηγορούμενος για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και τρομοκρατικές πράξεις και συνελήφθη μετά τον εντοπισμό δακτυλικού του αποτυπώματος σε σακούλα που βρέθηκε στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων, η οποία περιείχε όπλο.

Μετά τη σύλληψή του θα κοινοποίηση μία δήλωσή του με την οποία αναφέρει πως η ζωή του «πουλιέται ως ένα πολιτικό προϊόν, στο ράφι του επικοινωνιακού σούπερ μάρκετ, με το τίμημα της σακούλας να χρεώνεται σε εμένα» ενώ καταλήγει λέγοντας ότι δεν θα αποδεχτεί το μέτρο της προφυλάκισης «χωρίς νομική και πολιτική μάχη για να κερδίσω πίσω την ζωή μου.»

Και νέα παράταση προφυλάκισης

Τον Απρίλιο του 2025 ο εισαγγελέας πρότεινε παράταση της κράτησης για ένα εξάμηνο, ενώ τον Νοέμβριο θα έρθει μία ακόμη απόφαση. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών αποφάσισε με βούλευμά του να παραταθεί για ακόμη έξι μήνες η προφυλάκιση του, απορρίπτοντας την αίτηση αποφυλάκισης που είχε κατά θέση η πλευρά του. Μία απόφαση που έχει ξεσηκώσει κύμα αντιδράσεων.

Ακριβώς 17 χρόνια μετά από τη δολοφονία μπρος στα μάτια του, ο ίδιος προσπαθεί να γλιτώσει από μία νέα «δολοφονία».