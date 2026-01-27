«Νιώθω τύψεις που είμαι ζωντανός»: Συγκλονίζει η μαρτυρία διασωθέντα από την έκρηξη στη «Βιολάντα»

Η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» άφησε πίσω της συντρίμμια, θλίψη και αναπάντητα ερωτήματα. Τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν περιγράφει ένας από τους εργαζόμενους που σώθηκαν, μεταφέροντας το χάος, τον τρόμο και το βάρος της επιβίωσης.

Ο εργαζόμενος που βγήκε ζωντανός από την έκρηξη μιλά για το σοκ και το ψυχικό βάρος που κουβαλά:

«Νιώθω τύψεις που είμαι ζωντανός», λέει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η καθημερινότητα μετατράπηκε σε εφιάλτη.

Η στιγμή της έκρηξης – «Μας πέταξε κάτω, έπεσαν τα πάνελ πάνω μου»

Ο άνδρας θυμάται καρέ-καρέ όσα συνέβησαν:

«Έτυχε εκείνη τη στιγμή να μην είμαι στο σημείο. Ήμουν 30-40 μέτρα μακριά. Μας έριξε κάτω, έπεσαν τα πάνελ πάνω μου και προσπάθησα να βγω. Βγήκα από τα πάνελ, να βλέπω, γιατί είχε σκοτάδι.

Έτυχε να βγω μπροστά, εκεί που βρήκα κενό χώρο, και πέτυχα τα κορίτσια που σώθηκαν. Τους φώναξα “βγείτε-βγείτε έξω” και βγήκαμε έξω. Προλάβαμε να βγούμε, είχε πάρει τεράστια διάσταση η φωτιά.»

«Για 30 δευτερόλεπτα δεν ήμουν στο σημείο που σκοτώθηκαν τα κορίτσια»

Με φωνή που σπάει, εξηγεί πως η τύχη ήταν ο μόνος λόγος που ζει:

«Ήμουν μέσα, σαν υπάλληλος μέσα. Για 30 δευτερόλεπτα δεν ήμουν στο σημείο που έγινε η έκρηξη, εκεί που ήταν τα πέντε κορίτσια.

Έτυχε να περάσω και να πάω μέχρι τα αποδυτήρια. Ακούστηκε το μπαμ, έπεσε όλο το εργοστάσιο. Bόμπα, λες και ήταν βόμβα.»

Τι υπήρχε στο υπόγειο – «Ακούω διάφορα χαζά»

Ο εργαζόμενος διαψεύδει φήμες για υλικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη:

«Ούτε αλεύρια είχε στο υπόγειο ούτε ζάχαρες, γιατί ακούω διάφορα χαζά.

Στο υπόγειο ήταν ένα παλιό υπόγειο, παλιατζούρα, ένα μοτέρ και μετά τον Ντάνιελ είχε λάσπες. Εμείς σωθήκαμε από θαύμα.»

Η διάταξη του χώρου – «Ήταν όλες πολύ κοντά στο σημείο της έκρηξης»

Περιγράφει τη θέση των εργαζομένων τη στιγμή της τραγωδίας:

«Ο χώρος είναι γύρω στα 100 μέτρα. Υπάρχουν κάποια πόστα. Οι τέσσερις γυναίκες ήταν σε κοντινή απόσταση λόγω πόστων. Οι τρεις μάζευαν, η άλλη ήταν στο κιβώτιο. Πολύ κοντινή απόσταση, ούτε πέντε μέτρα. Ήταν στον χώρο που έγινε ακριβώς η έκρηξη, από κάτω προς τα πάνω.

Η κοπέλα που βρέθηκε ήταν γύρω στα 15 μέτρα, σε άλλο πόστο. Άλλοι ήταν παραπέρα, τρεις μαζί σε απόσταση μέτρων. Ο άλλος ήταν στη μηχανή, ο άλλος στα ζυμωτήρια.»

Οι μυρωδιές πριν την έκρηξη – «Οι απόψεις διίστανται»

Ο εργαζόμενος αναφέρεται και σε μαρτυρίες για περίεργες οσμές τις προηγούμενες ημέρες:

«Τελευταία δεν μας μύριζε τίποτα. Τώρα… άλλες μέρες μύριζε. Οι απόψεις διίστανται. Άλλες κοπέλες μύριζαν κάτι από το μπάνιο, άλλες από τη λάντζα. Τόσο έντονη μυρωδιά, τι να σας πω. Δεν έπεσε στην αντίληψή μου. Και σε μένα μύριζε πριν πολλές μέρες κάτι, αλλά δεν ήταν τόσο έντονο, έφευγε.»

Η μαρτυρία του εργαζομένου φωτίζει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα. Την τύχη που έσωσε κάποιους και την τραγωδία που χτύπησε άλλους. Την αγωνία, τον φόβο, αλλά και το βάρος που κουβαλούν όσοι επέζησαν.

Ένα εργοστάσιο κατέρρευσε. Μαζί του και η αίσθηση ασφάλειας για δεκάδες ανθρώπους που πάλευαν καθημερινά για το μεροκάματο.