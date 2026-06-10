Το νησί που κατάφερε το ακατόρθωτο: Πώς οι κάτοικοι πληρώνουν τόσο μικρούς λογαριασμούς ρεύματος

Εκτός από τον μοναδικό κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της, η Ύδρα έχει καταφέρει και κάτι ακόμη μοναδικό: να μηδενίσει τους λογαρισμούς ρεύματος για τους κατοίκους της.

Συγκεκριμένα, τα οφέλη των αναναιώσιμων πηγών ενέργειας καρπώνονται οι κάτοικοι του νησιού χάρη στο αιωλικό πάρκο του Αγίου Γεωργίου που τους εξασφαλίζει σημαντικές μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος.

«Τίποτα δεν πληρώνουμε τον μήνα που έρχεται» λέει κάτοικος του νησιού, στην εκπομπή «'Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Άλλος κάτοικος δηλώνει πως πλήρωσε μόνο 11 ευρώ.

Ένας άλλος κάτοικος αναφέρει: «Ξέρουμε πως σίγουρα έναν λογαριασμό τον χρόνο δεν τον πληρώνουμε».

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Ο δήμαρχος Γιώργος Κουκουδάκης, αναφέρει στον ΣΚΑΪ πως: «Στα διοικητικά όρια των δήμων, εντός των οποίων λειτουργούν αιωλικά πάρκα, το 3% της καθαρής αξίας από την παραγώμενη ηλεκτρική ενέργεια θα πρέεπι να επιστρέφεται στον δήμο».

«Το 50% πηγαίνει στους οικειακούς καταναλωτές του νησιού που σημαίνει τουλάχιστον έναν μηδενικό εκκαθαριστικό λογαριασμό για κάθε νοικοκυριό και το άλλο 50% πηγαίνει στο ταμείο του Δήμου», πρόσθεσε ο ίδιος.