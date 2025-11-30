Νησί των νεκρών: Το απόκοσμο μέρος στην Ελλάδα που σίγουρα δεν θες να πας διακοπές

Υπάρχει ένα νησί στο οποίο σίγουρα δεν θες να πας για διακοπές αν και πιθανότατα να έχεις φτάσει αρκετά κοντά του.

Πολύ κοντά στην πανέμορφη και άκρως τουριστική Μονεμβασιά με το επιβλητικό κάστρο και τους χιλιάδες επισκέπτες βρίσκεται ένα μικρό χωριό με μία από τις ελάχιστες αμμουδιές στην Λακωνική Μάνη, πρόκειται για τον παραλιακό οικισμό Άγιος Φωκάς, στον οποίο μένουν ελάχιστοι κάτοικοι.

Η τοποθεσία διαθέτει μια παραλία με βότσαλα, ψιλή άμμο και κρυστάλλινα νερά, αλλά και ένα ιδιαίτερο φυσικό τοπίο με μια βραχονησίδα που ξεχωρίζει. Ένα μικρό νησάκι με ένα ξωκκλήσι, τον Άγιο Φωκά, προστάτη του οικισμού, στον οποίο μπορεί κανείς να φτάσει περπατώντας στο μονοπάτι της στενής λωρίδας γης που συνδέει το νησάκι με τη Λακωνία.

Το Νησί των Νεκρών

Το νησάκι αυτό ξεχωρίζει εκτός από το φυσικό του τοπίο και για τη χρήση του, αφού πάνω του βρίσκεται το νεκροταφείο του χωριού. Το μοναδικό νησί – νεκροταφείο στην Ελλάδα στο οποίο φυσικά οφείλεται και η ονομασία του «νησί των νεκρών».

Συχνά οι καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα τον χειμώνα, το σκηνικό του γίνεται απόκοσμο, αφού τα κύματα σκεπάζουν το μονοπάτι καθιστώντας αδύνατο να προσεγγίσεις το εκκλησάκι.