Notos: Η σκυθρωπή εικόνα με τα κατεβασμένα ρολά στην Αιόλου - Το μέλλον για τους 300 εργαζόμενους

Τίτλοι τέλους μπήκαν και τυπικά σήμερα στο ιστορικό πολυκατάστημα, που τα τελευταία χρόνια στέγαζε τα Notos και παλαιότερα λειτουργούσε ως «Αφοί Λαμπρόπουλοι», στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου, στην πλατεία Ομονοίας.



Τα πλάνα αποτυπώνουν την εικόνα της πρώτης ημέρας μετά το οριστικό λουκέτο: εκεί όπου μέχρι πρότινος το κτίριο έσφυζε από ζωή, πλέον επικρατεί σιγή με κατεβασμένα ρολά, σφραγίζοντας μια «χρυσή» εμπορική διαδρομή 113 ετών στην καρδιά της Αθήνας.

Notos - Αβέβαιο μέλλον για 300 εργαζόμενους

Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη προέκυψε καθώς δεν ανανεώθηκε η μισθωτική σύμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιβλητικό κτίριο οδεύει προς ριζική αλλαγή χρήσης, καθώς σχεδιάζεται η μετατροπή του σε χώρους γραφείων, κατοικίες και διαμερίσματα Airbnb, ακολουθώντας την τάση οικονομικής γκετοποίησης της περιοχής.



Για την εξέλιξη είναι έντονη η αγωνία 300 εργαζομένων που βλέπουν την πόρτα της εξόδου. Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας είχε προχωρήσει ήδη από το καλοκαίρι σε δυναμικές κινητοποιήσεις έξω από το πολυκατάστημα διεκδικώντας να μη γίνει καμία απόλυση.



Όπως είχε αναφέρει στο Orange Press Agency η πρόεδρος του Σωματείου, Ηλιάνα Χατζηευσταθίου, πρόκειται για προσωπικό που εργάζεται στο σημείο από 20 έως 40 χρόνια, έχοντας στηρίξει την επιχείρηση με μειώσεις μισθών και ωραρίων στα χρόνια της κρίσης.

Οι εργαζόμενοι ζητούν την ουσιαστική μέριμνα της πολιτείας και της εργοδοσίας, ώστε να μη βρεθούν στο ταμείο ανεργίας 300 οικογένειες.