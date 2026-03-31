Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα, την ερμηνεύτρια που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι όσο λίγες, στη Μητρόπολη Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της εξόδιου ακολουθίας η Χαρούλα Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας εκφώνησαν επικήδειους χωρίς να κρύβουν την έντονη συναισθηματική τους φόρτιση.

Ο επικήδειος του Γιώργου Νταλάρα για τη Μαρινέλλα

«Μαρινέλλα μου, είναι πολύ βαρύ και δύσκολο αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Μου το ζήτησες όμως και δεν μπορώ να το αρνηθώ. Ξέω ότι δεν ήθελες τα πολλά λόγια και γιατί να τα πω άλλωστε. Υπάρχει άνθρωπος που δεν σε ξέρει και δεν ξέρει τα τραγούδια σου, την ιστορία σου, την περιπετειώδη πορεία σου που δεν ήταν καθόλου εύκολη.

Άνοιξες πόρτες, έσπασες ταμπού γκρέμισες κάστρα, ήσουν γενναία ανατρεπτική μοναδική και επίμονη μέχρι το τέλος, δημιουργώντας ένα πρότυπο που ακολούθησαν οι επόμενες γενιές.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ με πόσο μεγάλο θαυμασμό και σεβασμό μιλούσες για τις μεγάλες φωνές πριν από εσένα και έπειτα όταν μου μιλούσες για τη Βίκυ Μοσχολιού και τα εκπληκτικά τραγούδια που τραγούδησε και μετά για τη Χαρούλα μας.

Θέλω ακόμα να σου θυμίσω σαν μουσικός ότι κατάφερες κάτι απίστευτο: οι δεύτερες φωνές σου να ακούγονται σαν πρώτες και να είναι αδιανόητο να σκεφτεί κανείς ότι αν φύγει η φωνή σου από τα τραγούδια που τραγουδάς δεν θα είναι ίδια.

Όταν σε ρώτησα "βρε μάνα πώς τα κάνεις όλα αυτά, πώς παίρνεις τέτοιο ρίσκο", μου απάντησες "η ανάγκη αγόρι μου". Μαρινέλλα, εσύ δεν πέθανες προχθές, έφυγες, πέταξες πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου τον περασμένο Σεπτέμβριο, σαν αρχαία τραγωδός, σαν την Εκάβη, όπως σε βάφτισε ο Μίνωας Βολανάκης πριν από χρόνια.

Προχθές όμως Μαρινέλλα, για εμένα πέθανε η δεύτερη μάνα μου, αυτή που με πήρε παιδί σχεδόν από το χέρι και με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου», ανέφερε με εμφανή συγκίνηση ο Γιώργος Νταλάρας και απευθυνόμενος στην κόρη της Τζωρτίνα και στα εγγόνια της είπε να είναι περήφανοι για εκείνη, όπως ήταν και η Μαρινέλλα για αυτούς. «Καλό ταξίδι μάνα και καλή τύχη όπου κι αν πας» κατέληξε ο ερμηνευτής.