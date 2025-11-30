Το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ρώμη» παρουσίασε το απόγευμα του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου ο Άδωνις Γεωργιάδης. Δίπλα του βρέθηκαν η σύζυγός του, Ευγενία Μανωλίδου, και ο μικρότερος γιους τους, Αλκαίος. «Χωρίς την Ευγενία δεν έβγαινε το βιβλίο. Εκείνη είναι ο ιθύνων νους για όλο αυτό», ανέφερε ο υπουργός Υγείας κατά την παρουσία του στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» στο ΕΡΤnews.

Εκτός από τη σύζυγό του, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε και ένα «ευχαριστώ» στον Αλέξη Τσίπρα για τη διαφήμιση που έκανε.

«Οφείλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα μια και το είπατε, γιατί όλο αυτό με τα βίντεο που ανταλλάξαμε προφανώς λειτούργησε λίγο διαφημιστικά. Γιατί τέτοιος χαμός, να έχεις 2000-2500 άτομα για ένα βιβλίο...», ανέφερε συγκεκριμένα.

Διαβάστε ακόμα: To τρολάρισμα Τσίπρα στον Άδωνι Γεωργιάδη και η «αφιέρωση»: «Το λιγουρεύεσαι, έτσι;»

«Είπα σταματάω γιατί θα σας κουράσω και μου φώναζαν "Συνεχίστε"»

Παράλληλα, μίλησε για το ενθουσιώδες κοινό που είχε στην παρουσίασή του.

«Εγώ έχω μια σειρά βιβλίων στην ελληνική αγορά που λέγονται απλά μαθήματα ιστορίας που έχω κάνει.Έχω πάρει τα μαθήματα που έκανα ως καθηγητής πάρα πολλά χρόνια, έχουμε πάρει το βιβλίο, το έχουμε κάνει σκριπτ δηλαδή από την ομιλία του έχω κάνει κείμενο και μετά κάθομαι και το χτενίζω και διορθώνω κάποια λάθη.

Προσθέτω κάποια πράγματα που είναι πολύ πιο εύκολο από το να γράφω από την αρχή», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Όταν ανεβάσω την ομιλία θα δείτε πόσο ωραία πέρασε ο κόσμος. Ενώ μίλησε σχεδόν μία ώρα για τα θέματα της Ρώμης, όταν είπα "σταματάω" γιατί θα σας κουράσω, φώναζαν από κάτω "Συνεχίστε".

Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Στο ξενοδοχείο Caravel για την παρουσίαση του βιβλίου του βρέθηκαν, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Παπαθανάσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Μάκης Βορίδης, ο Νίκος Ρωμανός.

Και ακόμη, η Ντόρα Μπακογιάννη, η Ζωή Ράπτη, η Ματίνα Παγώνη, η Νίνα Βλάχου, ο δημοσιογράφος Αρης Πορτοσάλτε, ο η Κάρμεν Ρουγγέρη, η Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου, ο Βασίλης Οικονόμου και πολλοί άλλοι.

Η αίθουσα ήταν κατάμεστη, ενώ όπως ο ίδιος ο Αδωνις Γεωργιάδης έγραψε στο Χ τα βιβλία εξαντλήθηκαν και όποιος θέλει αντίτυπο θα πρέπει να το παραγγείλει.