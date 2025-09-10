Ο Πέτρος Τατσόπουλος αναφέρθηκε στην υπόθεση του καρδιοχειρουργού του Ιπποκράτειου , ο οποίος κατηγορείται ότι ζητούσε «φακελάκια» ύψους έως 5.000 ευρώ για να αναλάβει τη μετεγχειρητική φροντίδα των ασθενών του.

Όπως σημείωσε ο συγγραφέας και πρώην πολιτικός, ο συγκεκριμένος γιατρός ήταν αυτός που τον είχε χειρουργήσει το 2019 στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, σώζοντας τη ζωή του.

Η υπόθεση αυτή προκαλεί έντονη αίσθηση, δεδομένου του σοβαρού κοινωνικού και ηθικού ζητήματος που εγείρει, καθώς αφορά την εμπιστοσύνη των ασθενών στο ιατρικό σύστημα και τη διαφθορά στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Η ανάρτηση του Πέτρου Τατσόπουλου

«Αυτή είναι μια από τις πιο αμήχανες αναρτήσεις μου τα τελευταία χρόνια, αλλά και από τις πιο ενδεικτικές γύρω από την άβολη θέση στην οποία ενίοτε ερχόμαστε όταν θέλουμε να μαντρώσουμε τους ανθρώπους σε κουτάκια "καλών" και "κακών".

Ο εικονιζόμενος είναι ο άνθρωπος που κυριολεκτικά έσωσε τη ζωή μου. Δίχως τις δικές του "αποφάσεις" και τις δικές του "πρωτοβουλίες" θα βρισκόμουν κάτω από το χορτάρι εδώ και μια εξαετία.

Προσπάθησα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς το πρόσωπό του αφιερώνοντάς του το "Είσαι και Φαίνεσαι", το πρώτο μου βιβλίο που κυκλοφόρησε δύο μόλις μήνες μετά τη σωτήρια χειρουργική του επέμβαση, καθώς και με τα πρώτα κεφάλαια στο πρόσφατο "Παιδί του Διαβόλου", όπου εξιστορώ λεπτομερώς την ανεκτίμητη συμβολή του στη διάσωσή μου.

Για μένα ήταν και είναι η ενσάρκωση του απόλυτου "καλού", ο ανιδιοτελής φύλακας άγγελός μου. Μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να εκμεταλλευόταν συστηματικά και ανάλγητα τους συμπολίτες μας στην πιο δύσκολή τους ώρα; Δεν γνωρίζω την απάντηση, δεν την προδικάζω κι επαφίεμαι στην κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης. Περιορίζομαι μονάχα να διαπιστώσω για πολλοστή φορά: "Γηράσκω αεί διδασκόμενος"» έγραψε στην ανάρτησή του ο Πέτρος Τατσόπουλος.