Ο Άρειος Πάγος απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφυγή Κοβέσι για την θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων

Ο Άρειος Πάγος απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφυγή της Λάουρα Κοβέσι κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας η θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων ανανεώθηκε για δύο έτη και όχι για πέντε.

Οι δικαστές έκριναν ότι η ελληνική νομοθεσία για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι μόνο οι ίδιοι οι εισαγγελείς μπορούν να προσφύγουν στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τουλάχιστον δύο ψήφους (μειοψηφία) στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ενώ στην προκειμένη περίπτωση η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Η απόφαση σύμφωνα με το AΠΕ-ΜΠΕ, ελήφθη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, επικυρώνοντας ουσιαστικά την προηγούμενη κρίση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, το οποίο είχε αποφασίσει την ανανέωση της θητείας των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη για δύο και όχι για πέντε έτη.

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Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, στην οποία η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας δεν παρέστη αυτοπροσώπως, τις θέσεις της υποστήριξε ο συνταγματολόγος Σπύρος Βλαχόπουλος.

Ο ίδιος ανέπτυξε επιχειρήματα σχετικά με την υπεροχή του ενωσιακού δικαίου και υποστήριξε ότι η πενταετής ανανέωση της θητείας είχε αποφασιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για όλους τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς, επισημαίνοντας ότι διαφορετικές αποφάσεις από κράτος σε κράτος θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ενότητα και τη συνοχή του θεσμού.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι, λόγω του σχετικά νέου χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των ζητημάτων αρμοδιότητας που ανακύπτουν, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα έπρεπε να απευθύνει προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να δοθεί οριστική ερμηνεία για το ποιος φορέας είναι αρμόδιος να αποφασίζει για την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.

Η άποψη αυτή βρήκε απήχηση στη μειοψηφία των δικαστών, τόσο ως προς το ζήτημα της νομιμοποίησης της Κοβέσι να ασκήσει την προσφυγή όσο και ως προς την ουσία της διαφοράς για την αρμοδιότητα ανανέωσης των θητειών.