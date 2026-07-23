«Ο δρόμος της φωτιάς»: Η πομπή από τον Νέο Βουτζά προς το Μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία

Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εθνική τραγωδία στο Μάτι, που άφησε πίσω της 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Η πομπή, στην οποία συμμετείχαν επιζώντες, συγγενείς των θυμάτων, φίλοι, καθώς και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων όπως φαίνεται και στα πλάνα του Orange Press Agency, ξεκίνησε από τον Νέο Βουτζά με προορισμό το Μάτι.

Στο μέσον της διαδρομής, έκαναν μια στάση στον Νέο Βουτζά, στο σημείο όπου έχουν 17 κυπαρισσάκια για τους ανθρώπους που έχασαν τις ζωές τους στο σημείο. Έπειτα έφτασαν στο Μάτι, όπου, αυτή την ώρα τελείται νέο τρισάγιο στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (Ν.Α.Ο.ΜΑ), ενώ γύρω στις 21:30 θα ξεκινήσει νέα πομπή προς την Αργυρά Ακτή.

Οκτώ χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι: Η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών

Όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, η επέτειος αυτή αποτελεί μια διαρκή υπενθύμιση της αξίας της ανθρώπινης ζωής και μια κοινή ευθύνη για την προάσπιση της αλήθειας και της λογοδοσίας.

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Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα η εκκίνηση δόθηκε στις 19:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, εκεί όπου βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων, με την τέλεση τρισάγιου και το προσκλητήριο των νεκρών.

Οι παρευρισκόμενοι ξεκίνησαν να βαδίζουν μαζί, ακολουθώντας νοερά «τον δρόμο της φωτιάς» με κατεύθυνση προς το Μάτι.