Στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα στη Ρουμανία νοσηλεύονται οι τρεις επιζώντες του πολύνεκρου τροχαίου που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου, όταν το βαν με οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα σε επικίνδυνο οδικό άξονα, λίγα χιλιόμετρα μετά την Καρασέβες.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το όχημα διαλύθηκε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άτομα και να τραυματιστούν άλλοι τρεις.

«Θρηνώ τους φίλους μου – Είμαστε τρεις επιζώντες»

Ο ένας από τους επιζώντες μίλησε στο LIVE NEWS, εμφανώς συγκλονισμένος από την τραγωδία. «Δεν ξέρω, δεν οδηγούσα εγώ. Είμαι καλά αφού μιλάμε.

Δεν ξέρω πράγματα να σου πω σίγουρα για να έχεις μια απάντηση. Εγώ αυτή τη στιγμή θρηνώ τους φίλους μου.

Σήμερα είναι πένθος. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει. Έγινε ένα σοβαρό δυστύχημα. Είμαστε 3 επιζώντες… και 7 νεκρούς», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος περιέγραψε τις στιγμές μέσα στο νοσοκομείο, όπου βρίσκεται απομονωμένος λόγω γλωσσικού φραγμού.

«Είμαι μόνος μου σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω ρουμάνικα, δεν ξέρω καλά αγγλικά. Τυχαία άκουσα τις φωνές τους καθώς περνούσα με το καροτσάκι για να κάνω μαγνητική. Ξέρω τουλάχιστον ότι είναι ζωντανοί», ανέφερε.

Οι γιατροί, όπως λέει, του μετέφεραν ενθαρρυντικά νέα: «Είχαν μια σταθερή νύχτα… Μου είπαν καλά λόγια. Πολύ πιθανό αύριο να φύγουμε και με αεροπλάνο όλοι. Κάτι κατάγματα, κάτι σπασίματα έχω».

«Όλα τα θυμάμαι – Δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε στιγμή»

Ο επιζών περιέγραψε και τις δραματικές στιγμές του δυστυχήματος. «Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή. Δεν είμαι σίγουρος το πώς κόλλησε εκεί. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μην γίνει τίποτα», είπε για τη μοιραία στιγμή της σύγκρουσης.

Όπως εξηγεί, το βαν είχε νοικιαστεί από την Έδεσσα και συγκέντρωσε φίλους του ΠΑΟΚ από διάφορες περιοχές. «Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι. Ο οδηγός πήγε το πήρε από εκεί και μας “φόρτωσε” όλους από Θεσσαλονίκη. Ήμασταν 6 άτομα από την Ημαθία και οι υπόλοιποι από άλλες περιοχές. Ήμασταν σαν αδέρφια, είμαστε πολύ φίλοι», τόνισε.